أغلى وأغرب هدايا عيد الحب 2023 في سوهاج.. طقم ذهب وآيفون وشيشة

احتفل أهالي سوهاج بالأمس، بعيد الحب، حيث تبادل الأزواج والمخطوبون الهدايا تعبيرا عن حبهم، ليبتكر كل طرف هدية جديدة، تعبر عن مشاعره للطرف الآخر، بينما يرى البعض أن يحضر هدية قيمة غالية الثمن ليعبر عن عظيم مشاعره، أو من يريد هدية صنعت خصيصا لصاحبها، ولكل مذهبه بالتعبير عن حبه فبين الهدايا بالورود فقط والهدايا بالذهب احتفل أهل سوهاج.

أغلى هدايا عيد الحب بسوهاج

وتنشر «الوطن» أغلى هدية لعيد الحب بسوهاج وفقا لعلاء وحيد، صاحب محل ورد وهدايا، والتي تجاوزت قيمتها 200 ألف جنيه، قال «وحيد» كانت أغلى الهدايا التي طلب مني اليوم تغليفها، وتجهيز بوكية ورد وشيكولاتة ووضعها في بوكس اليوم، طقم ذهب كامل تجاوز الـ90 جراما يتكون من سلسلة وأسورة وخاتم وحلق وهاتف محمول «آيفون» قدمها زوج لزوجته في عيد زواجهما الأول، مع بوكية من الشيكولاتة المتنوعة والورود الحمراء وبرقية تهنئة حملت كلمات «أول عيد حب وأنت كل الحب».

أغرب هدية لعيد الحب بسوهاج

وعن أغرب هدية لعيد الحب اليوم كانت «باكو معسل» و«شيشة» أحضرتها فتاة وطلبت تغليفه ووضعهم في بوكس هدايا لخطيبها في عيد الحب، مع ساعة وحافظة نقود وخاتم فضة.

الشيكولاتة والورد بعيد الحب

وأضاف «وحيد» أن أكثر الهدايا انتشار كانت الورود والشيكولاتة حيث صاحبوا كل الهدايا، فلا تخرج هدية دون شيكولاته وورد، والذي تبدأ أسعارها من 5 جنيهات للورد و10 جنيها للشيكولاته.

هدايا عيد الحب بالاسم

وقالت نجوان عادل، لـ«الوطن» إنها أحضرت لخطيبها حافظة نقود وساعة َوميدالية وقلم نقش عليهم بالفضة محمد عمر، اسم خطيبها فقد أرادت هدية مختلفة وقيمة ليتذكر بها أول عيد حب بينهما وكلفتها الهدية أكثر من خمسة آلاف جنيه، وأضافت لها الورد أيضا والعطر المفضل لخطيبها، وأحضرت الهدايا لتغليفها وإضافتها في بوكس بلمسة جمالية ووضع برقية التهنئة.

بينما أهدى لها خطيبها سلسلة ذهبية بها قلب صغير وبوكيه شيكولاتة وورد.

جهاز تحضير طعام وأدوات تجميل بعيد الحب

وقال محمد علي، لـ«الوطن»، إنه أحضر لزوجته جهاز تحضير الطعام المنزلي، ليسهل عليها إعداد الطعام وقرر أن يغلفه ويضيف له الشيكولاتة والورود ومستحضرات التجميل والعناية بالبشرة ليجمع الهدايا العملية والرومانسية معا.