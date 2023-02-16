«الإصلاح الزراعي» يواصل حملة «اليوم الواحد» بتفقد الأعمال الجارية والمشروعات

واصلت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، تنفيذ حملة اليوم الواحد، بالمرور على مديرية المنوفية، ومتابعة أعمال الجمعيات والمشروعات التابعة لها في المحافظة.

وقال الدكتور حسن الفولي رئيس الهيئة، إن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات وتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالمتابعة المستمرة، لكافة أعمال الإصلاح الزراعي بالمحافظات المختلفة والمشروعات الإنتاجية التي ينفذها، بما يساهم في تحقيق مصلحة المنتفعين والتيسير عليهم، ودعم المزارعين.

ووفقا لبيان صحفي، تفقد رئيس الهيئة، وعددًا من القيادات التنفيذية بالهيئة، أعمال مديرية المنوفية للإصلاح الزراعي، للوقوف علي جميع الأعمال بكافة الجمعيات المحلية والمناطق وكذلك الإدارات بالمديرية، حيث شملت الزيارة المرور على منطقتي شبين الكوم وأشمون والجمعيات المحلية التابعة لهم وكذلك المشروعات التعاونية التابعة للمديرية ومراجعة أعمالها ومدي توفير مستلزمات الإنتاج من أسمدة استعداد للموسم الشتوي وانتظام السجلات والدورة المستندية بالجمعيات ومراجعة المشروعان التعاونية الموجودة بالمديرية مثل مشروع 30 مليون بيضة بكفور الرمل ومشروع علف الحيوان بأشمون ومشروع علف الدواجن بشبين الكوم.

وعقد الفولي اجتماعا، ضم القيادات التنفيذية بالهيئة بمدير المديرية والجهاز التنفيذي للمديرية وبحضور وكيل وزارة الزراعة بمديرية المنوفية، وتم بحث سبل التعاون المشترك بين مديرية الإصلاح الزراعي ومديرية الزراعة في تيسير توزيع الأسمدة وكذلك متابعة موقف التعديات داخل المحافظة وتم مناقشة أعمال لجنة المرور اليوم الواحد.

مناقشة الاستعداد الكامل لموسم القمح

وناقش الاجتماع الاستعداد الكامل لموسم القمح، في إطار مبادرة الإصلاح الزراعي لتوريد كل حبة قمح هذا الموسم وعرض ما تم تنفيذه بخطة الزراعة طبقا للنماذج المعدة من الشئون الزراعية بالهيئة، وضرورة التأكيد على الانتهاء من عملية الحصر للموسم الشتوي لكافة المحاصيل، فضلا عن مراجعة موقف توفير الاسمدة والمبيدات للموسم الشتوي طبقا للاحتياجات الفعلية للمنتفعين وتيسير أعمال صرف للأسمدة الأزوتية وضرورة توفير الأسمدة بكافة الجمعيات.

متابعة تحصيل القيمة الإيجارية للموسم الجديد للأراضي المؤجرة

وشدد رئيس الهيئة أيضا على متابعة تحصيل القيمة الإيجارية للموسم الجديد للأراضي المؤجرة، ومراجعة بيانات ترتيب الزمام لكل جمعية وكذلك المنطقة والمديرية، فضلا عن التأكيد على مفتشي الملكية والحيازة وأعضاء الشئون القانونية بالمديرية الحضور أمام لجان الخبراء وعدم التقاعس عن ذلك، إضافة الى مراجعة بيانات المساحات المخصصة لبرنامج الرئاسي حياة كريمة بالمديرية.

التأكيد على ضرورة التعاون التام مع مسئولي حماية الأراضي بمديرية الزراعة

وكلف الفولي مدير مديرية الاصلاح الزراعي بسرعة قيام لجان التقنين الإقليمية باستكمال طلبات التقنين وسرعة إرسالها للإدارة المركزية للملكية والحيازة بالهيئة، فضلا عن مراجعة موقف التعديات وموقف الإزلالات والتشديد بإزالة التعديات في المهد، مشددا على ضرورة التعاون التام مع مسئولي حماية الأراضي بمديرية الزراعة، كذلك مراجعة أعمال التحصيل لمستحقات للهيئة على مستوي المديرية.

كما كلف، إدارة التفتيش العام بالهيئة بالمرور على جمعيات منطقتي شبين الكوم وشبين وعددها 24 جمعية للتأكيد على سلامة الدورة المستندية بالجمعيات والمخازن وانتظام القيد في السجلات والتأكيد على سلامة تطبيق القوانين واللوائح والتعليمات المنظمة لأداء هذه الاعمال.