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القبض على 3 أشخاص بتهمة الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بالمعادي

كتب:

محمد بركات
12:18 م | الخميس 16 فبراير 2023
المتهمون والمضبوطات- تعبيرية

المتهمون والمضبوطات- تعبيرية

 تمكنت مباحث قسم شرطة المعادي بمديرية أمن القاهرة من القبض على 3 أشخاص، حال استقلالهم سيارة «ملك أحدهم»، وبحوزتهم مبالغ مالية عبارة عن عملات محلية وأجنبية ، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ووفق بيان وزارة الداخلية، فيأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

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