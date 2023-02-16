قطع مياه الشرب عن 5 مناطق في القاهرة لمدة 9 ساعات غدا

أعلنت شركة مياه الشرب انقطاع المياه عن 5 مناطق في القاهر، لمدة 9 ساعات، غدا، بدءا من الساعة العاشرة مساء غدٍ الجمعة وحتى السادسة صباح السبت المقبل.

وذكرت الشركة، في بيان صدر عنها، أنّه نظرا للقيام بأعمال تغيير محبس قطر 400 مم في شارع عبدالمجيد سليم، بكوبري القبة المجاور لسور المترو، سيتم قطع المياه عن مناطق «حدائق القبة – حمامات القبة – شارع مصر والسودان – منشية الصدر بالكامل – قيادة حرس الحدود».

الدفع بسيارات مياه صالحة للشرب

وأهابت الشركة، في بيانها، بأصحاب المخابز والمستشفيات في الأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، ودفعت الشركة بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانًا في المناطق المتأثرة.

أرقام التواصل

وأكدت شركة مياه الشرب في القاهرة أنّه في حال طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة «واتس آب» على رقم 01206665125.