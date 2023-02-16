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وزيرا الزراعة والبيئة يضعان حجر أساس مركز الصيد في طور سيناء

كتب:

محمد أبو عمرة
03:27 م | الخميس 16 فبراير 2023
وضع حجر الأساس في طور سيناء

وضع حجر الأساس في طور سيناء

وضع السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، حجر الأساس لمشروع مركز الصيد التعاوني في مدينة الطور بجنوب سيناء.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة للحفاظ على الثروة السمكية وتطوير وحدات ومعدات وأدوات الصيد التقليدية ودعم الصيادين، بحضور اللواء الحسين فرحات، المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وبعض قيادات الوزارتين والمحافظة.

وقال وزير الزراعة، إنّ مصنع التعبئة والثلج ومركز الصيد يسهم في زيادة الإنتاج وتحقيق القيمة المضافة لإنتاج الأسماك، مشيرا إلى أنّ ميناء الصيد في الطور يخدم أكثر من 800 صياد ويوفر فرص عمل كثيرة مباشرة وغير مباشرة، إضافة إلى زيادة الإنتاج السمكي.

ومن ناحيته، أوضح اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أنّه جرى تخصيص نحو 23 مليون جنيه لإقامة منطقة خدمية متكاملة لبيع وتصنيع الأسماك بواقع مليون جنيه للبدء في المرحلة الأولى لإقامة حلقة سمك و3 ملايين جنيه لتطوير مركز تجميع الأسماك، وخط الحريق بميناء الصيد البحري، ما يسهم في حل أزمة بائعي الأسماك بمدينة طور سيناء بشكل نهائي، والقضاء على ظاهرة الإشغالات من جانب تجار الأسماك في شوارع المدينة وتحسين الصورة الذهنية والبصرية للمدينة، وسيجري إقامة حلقة سمك على مساحة 3700 متر مربع قرب  ميناء الطور البحري.

كما شارك الوزيران والمحافظ في حملة تشجير ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لزراعة «100 مليون شجرة»، وزراعة بعض الأشجار.

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بقلم محمد أبو عمرة

مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.