«باب أمان» حملة توعوية لغرفة السياحة لحماية المعتمرين من التعرض للنصب

أطلقت غرفة شركات السياحة، بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار، حملة مكبرة لتوعية المواطنين الراغبين في أداء العمرة بالطرق القانونية.

وقالت غرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّ الغرفة تسعى من خلال هذه الحملة لتعريف المواطنين بالبوابة المصرية للعمرة حيث سيتم بث الحملة في عدد من القنوات والبرامج التلفزيونية الكبرى وإذاعة القرآن الكريم ووسائل التواصل الاجتماعي.

وأشارت الغرفة إلى أن الحملة تحمل شعار «باب أمان»، وذلك لوصف آليات السفر القانونية عبر شركات السياحة ومن خلال البوابة المصرية للعمرة طبقا للقانون رقم 72 لسنة 2021 المنشئ للبوابة وتستهدف الحملة توعية المواطنين الراغبين في أداء مناسك العمرة بأن البوابة المصرية للعمرة هي المنفذ الرسمي والقانوني لتنظيم رحلات العمرة من خلال شركات السياحة وتحت رقابة وزارة السياحة والآثار.

فوائد السفر عبر البوابة المصرية للعمرة

وأوضحت الغرفة أن الحملة تهدف أيضا إلى شرح فوائد السفر عن طريق البوابة المصرية للعمرة وعلى رأسها ضمان حقوق المعتمر وتوفير أفضل السبل لسلامته وراحته وأمانه وتقديم أفضل الخدمات طوال الرحلة وضمان جودة البرامج المتعاقد عليها مع شركة السياحة ومراقبة التنفيذ من خلال وزارة السياحة والأثار.

شكاوى المعتمرين

وأكدت غرفة شركات السياحة أن بوابة العمرة المصرية تمتلك آلية لتلقي شكاوى المعتمرين لحظة بلحظة والتجاوب معها والسعي لحلها فورا، لافتة إلى أن ان البوابة المصرية للعمرة توفر معلومات كاملة عن قائمة الشركات السياحية المعتمدة لتحمي المواطن من التعرض للنصب أو الابتزاز من سماسرة العمرة بالإضافة إلى وجود البرنامج الذي تعاقدت عليه مع الشركة بالسعر وتوقيتات السفر ووسائل النقل وفنادق الإقامة بالمملكة العربية السعودية، واسم المشرف المرافق لك في الرحلة.

وأوضحت الغرفة أن الحملة تتضمن فيلم قصير يشارك فيه النجم الكبير حمادة هلال وإخراج سامح خضير، بالإضافة إلى أغنية تتناول تعريف المواطن بآلية عمل بوابة العمرة وضرورة التعامل مباشرة مع شركات السياحة المسجلة.