الخط الثالث للمترو: اليوم آخر فرصة لمسابقة «العنكبوت».. والهدية موبايل

أكدت شركة «RATP»، الفرنسية العالمية المسؤولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو «العتبة - عدلي منصور»، أن اليوم الخميس الموافق 3 نوفمبر الحالى، هو الفرصة الأخيرة، للمشاركة في مسابقة البحث عن العنكبوت داخل أي محطة من محطات الخط الثالث، موضحة أن أي راكب يبحث عن العنكبوت داخل أي محطة سوف يحصل على تليفون محمول هدية، مؤكدة أن جميع العاملين بالخط الأخضر يقومون بتقديم الخدمات المتميزة لجمهور الركاب المسافرين.

مسابقة العنكبوت آخرها اليوم والهدية محمول

ودعا الخط الثالث للمترو «العتبة - عدلي منصور»، جموع الركاب سرعة المشاركة في مسابقة البحث عن شبكة العنكبوت داخل أي محطة من محطات الخط، حيث جاءت المسابقة تحت عنوان «لو لقيت شبكة عنكبوت في أي محطة من محطات الخط الأخضر الثالث، صورها وابعتها لنا وهتكسب تليفون محمول»، موضحا أن المسابقة ستنتهي مساء اليوم الخميس الموافق 3 نوفمبر المقبل.

مسابقة العنكبوت هدفها ضمان نظافة محطات الخط الثالث للمترو

أكد مصدر مسؤول بالخط الثالث للمترو، أن مسابقة العنكبوت هدفها ضمان نظافة جميع المحطات، والتأكيد على تقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب المسافرين، علاوة على الاستمرار في تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم القطارات قبل انطلاق ساعات التشغيل، وتطهير المحطات كل ساعتين، حفاظا على أرواح وسلامة الركاب، مشيرا إلى أن جميع القطارات العاملة تخضع لكشف دوري قبل ساعات التشغيل، لمنع حدوث أى أعطال.

حركة القطارات منتظمة ولا يوجد أى أعطال

وقال المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إن حركة مسير القطارات منتظمة ولا يوجد أي أعطال تؤثر على حركة مسير القطارات، لافتا إلى أن غرفة العمليات المركزية بالشركة لم ترصد أي حالات يشتبة في إصابتها بفيروس كورونا بين صفوف الركاب منذ ظهور الجائحة.