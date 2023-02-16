محافظ أسوان يتابع تنفيذ مشروعات «حياة كريمة»: الالتزام بالجودة والكفاءة

ترأس اللواء أشرف عطية محافظ أسوان اجتماع متابعة تنفيذ المشروعات الجارية بحضور نائبي المحافظ الدكتورة غادة أبو زيد، وأحمد شعبان، بجانب اللواء أشرف فؤاد السكرتير العام، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام المساعد، إضافة إلى مسؤولي الجهات التنفيذية، ورؤساء المراكز والمدن.

وخلال الاجتماع شدد اللواء أشرف عطية، على ضرورة الإسراع بعجلة العمل، وتحقيق معدلات أعلى من الإنجاز بالجودة والكفاءة المطلوبة، مع إجراء حصر دقيق للمشروعات التي تمت على أرض المحافظة، مكلفاً بأهمية أن يتم تشغيل أي مشروع خدمي يتم الانتهاء منه ودخوله الخدمة حتى يجني المواطن الأسواني ثمار الجهود المكثفة التي تبذلها الأجهزة التنفيذية في كافة قطاعات الإحلال والتجديد للبنية التحتية، والتطوير والتجميل.

متابعات المشروعات الجارية

وتضمن الاجتماع متابعة المشروعات الجارية بمبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي المتتالية سواء «حياة كريمة» أو «تحيا مصر» أو «التأمين الصحي الشامل»، علاوة على مشروعات المحاور التنموية والكباري وازدواج وإنشاء الطرق الجديدة.

خلال اجتماعه بالمحافظة من أجل الوقوف على معدلات تنفيذ المشروعات الجارية بمختلف قطاعات العمل العام.

إزالة التعديات والتراكمات

وفي نفس السياق أعطى أشرف عطية توجيهاته بتكثيف الجهود لإزالة التعديات ورفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات، مع تنفيذ أعمال النظافة العامة في مختلف المناطق والأحياء السكنية بالمدن والمراكز لإضفاء الشكل الجمالي والحضاري، وخلق متنفس حيوي للمواطنين.