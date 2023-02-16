رفع كفاءة وتأهيل طريق السد العالي بطول 150 مترا في محافظة أسوان

كثفت محافظة أسوان حملتها لرفع الإشغالات وتمهيد الطرق في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المتواصلة لتحسين مستوى النظافة العامة وإضفاء الوجه الحضاري والجمالي، وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدني رئيس مدينة أسوان.

تمهيد 150 مترا بطريق السد العالي

نفذت الوحدة المحلية لمدينة أسوان أعمال تأهيل ورفع كفاءة وصلة الطريق الرئيسى إلى السد العالي شرق بحي جنوب بطول 150مترا، ويجرى إضافة تربة زلطية، تمهيدا للبدء في أعمال الرصف وتأمين الطريق تلبية لمطالب أهالي المنطقة وللحفاظ على أمن وسلامة المارة والمركبات على هذا الطريق.

وأوضح سيد مدني، أنه بالتنسيق مع قوات الأمن بقسم شرطة ثان جرى تنظيم حملة مكبرة استهدفت إزالة جميع الإشغالات، والتعديات من أمام مستشفى الصداقة التخصصي.

إزالة التراكمات من الطريق

وأشار إلى أنه جرى أيضا مواصلة أعمال النظافة العامة ورفع تراكمات القمامة والمخلفات بمناطق مطلع كلية الهندسة وحي صالح حرب ونجع الكسارة ونجع الحجعلاب، وذلك تحت إشراف ومتابعة رئيس قرية أبو الريش وبمشاركة العاملين والفنيين المدعمين بالمعدات الثقيلة وسيارات النقل التابعة للوحدة المحلية.