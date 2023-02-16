قناة القاهرة الإخبارية: الناتو يطلب تخصيص 2% من ناتج أعضائه لزيادة الإنفاق الدفاعي

قال سلامه عطا الله مراسل قناة القاهرة الإخبارية من بروكسل، إن حلف شمال الأطلسي «الناتو» يطالب بتخصيص 2% من ناتج أعضائه لزيادة الإنفاق العسكري والدفاعي للدول الأعضاء.

الصناعات الدفاعية

وأضاف في رسالة على الهواء، أن جميع دول حلف شمال الأطلسي باتجاه تصاعدي نحو مزيد من الإنفاق على الصناعات الدفاعية، وأن الناتو أشاد بإنجازات بعض الدول وبالتحديد بولندا، لافتا إلى أن الناتو ركز بالأمس على أخذ تعهدات من الدول بتزويد عقودها مع الشركات المصنعة للصناعات الدفاعية.

وأوضح أن الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرج، استقبل رئيس بولندا أندجي سيباستيان دودا، تأكيدًا على ما تقوم به بلاده لتصبح أكبر قوة برية في أوروبا.

الذخائر واللوجستيات

وأشار مراسل قناة القاهرة الإخبارية إلى أن الذخائر واللوجستيات المتعلقة بالإمدادات لأوكرانيا هي المشكلة الحقيقية، وأن الدول فقدت الكثير من مخزونها الاستراتيجي، مشيرًا إلى أن كييف تطالب بالمزيد من الذخائر والمعدات والصناعات الدفاعية، وأن دول حلف شمال الأطلسي لا تفي بهذه الاحتياجات.

تزويد الأوكرانيين بالصواريخ

وتابع أن وزراء دفاع دول حلف شمال الأطلسي، ناقشوا الوضع في أوكرانيا بشكل عميق خصوصًا أن هناك تحديات واعتراف واضح بالقوة الجوية الروسية، يجعلها تخل بالتوازن بإطلاق صواريخ بعيدة المدى، موضحًا أن الجلسة ركزت على ضرورة تزويد أوكرانيا بالمضادات الأرضية والدفاعات الجوية أكثر تقدمًا وانتشارًا.

واختتم مراسل القاهرة الإخبارية أن الناتو يريد تزويد الأوكرانيين بالصواريخ طويلة المدى؛ للقدرة على ضرب الأهداف الروسية عن بعد وتقليل الخسائر على الأراضي الأوكرانية، موضحًا أن الحلف أعلن التزامه بموعد تسليم الدبابات وتدريب الطيارين الأوكرانيين.