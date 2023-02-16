«يونيسف» لقناة القاهرة الإخبارية: تأهيل الأطفال ولم الشمل أولوية فرق الدعم النفسي

قال محمد الحواري، المتحدث باسم منظمة يونيسيف للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إنّ فرق الدعم النفسي التابعة للمنظمة موجودة في المناطق المنكوبة في سوريا لإعادة تأهيل الأطفال نفسيًا بعد المشاهد التي عاشوها طوال الـ10 أيام الماضية جراء الزلزال الذي ضرب البلاد، وأسفر عن سقوط آلاف الضحايا.

وأضاف الحواري لقناة القاهرة الإخبارية، أنّ منظمة يونيسيف أرسلت مساعدات مخصصة للدعم النفسي للأطفال السوريين وتحديد احتياجاتهم، موضحا أنّ لمّ شمل الأسرة وما تبقى من أفراد ما زالوا على قيد الحياة وتحقيق التعافي النفسي لهم، أولوية العمل في الوقت الحالي، فضلا عن توفير الحماية المجتمعية، لتكون المراكز التي تحتضنهم مؤهلة بكل الأساسيات التي تقيهم من الآثار النفسية للكارثة.

غالبية الأطفال في سوريا كانوا ينزحون من منطقة لأخرى كل فترة

وتابع المتحدث باسم اليونيسيف أنّ غالبية الأطفال في سوريا كانوا ينزحون من منطقة لأخرى كل فترة خلال النزاع والصراع الذي تعيشه بلادهم، لذا لم يستوعبوا فكرة استقرار الحياة، مشيرا إلى أنّنا نبحث من خلال شركائنا في المناطق المنكوبة عن كل من لهم أقارب للم شملهم.

تقييم البنية التحتية في المدن السورية المنكوبة

وأوضح الحواري، أنّ اليونيسيف يعمل على تقييم البنية التحتية في المدن السورية المنكوبة الخاصة بالتعليم والمدارس وبحث إمكانية إعادة فتحها مجددًا، أو العمل على ترميم المتصدع منها، لتعود حياة الأطفال بشكل طبيعي، وهو جزء من أشكال الدعم النفسي.

وأشار إلى وجود 17 منظمة وجمعية تعمل داخل سوريا لتقييم حالات المصابين والمفقودين بالتنسيق مع موظفي اليونيسيف، فضلا عن وجود ما يزيد على 500 مركز مجتمعي فاعل والتي يتنوع نشاطها بين إيواء وتوزيع مساعدات وتقييم نفسي وتقديم الاستشارات.