القصة الكاملة لمقبرة بني سويف المُقلدة: «حيلة جديدة للإيقاع بالضحايا»

في حيلة جديدة للنصب على المواطنين الراغبين في الثراء السريع بالمخالفة للقانون، أقدم بعض الأشخاص على حفر وإنشاء مقبرة في منطقة صحراوية جبلية بقرية الحيبة التابعة لمركز الفشن في بني سويف، ورسموا نقوشًا فرعونية داخلها، لإيهام ضحاياهم بالعثور على مقبرة فرعونية أثرية، كما وضعوا داخلها عدد من التماثيل الجبس المطلاه باللون الذهبي والتي جرى شرائها من منطقة خان الخليلي وغيرها من أسواق بيع التماثيل المقلدة.

العثور على مقبرة فرعونية يُشبته في أثريتها

البداية كانت برصد بورود معلومات للأجهزة الأمنية بتردد مجموعة من الأشخاص على منطقة جبلية بقرية الحيبة بمركز الفشن، وبتكثيف التحريات، تبين أن هناك أعمال حفر وبناء بمنطقة جبلية، وأنباء عن العثور على مقبرة فرعونية يُشتبه في أثريتها.

وانتقلت قوة أمنية من شرطة مباحث السياحة والأثار ومباحث الفشن بمديرية امن بني سويف، إلى مكان المقبرة، وجرى العثور على نحت في منطقة جبلية ونقوش فرعونية وتماثيل يُشتبه في أثريتها، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو إخطار جهات التحقيق.

لجنة أثرية تكشف: المقبرة مًقلدة والتماثيل من خان الخليلي

وأمرت جهات التحقيق بتشكيل لجنة من خبراء الآثار، لبحث قطع يُشتبه في أثريتها، والتي جرى العثور عليها في منطقة الحيبة الواقعة في الصحراء، وكشفت اللجنة أن القطع مقلدة وأغلبها من منطقة خان الخليلي في القاهرة، قبل أن يصدر قرار بإعدامها.

وتبين من التحقيقات أن عدد من المتهمين جار تحديدهم وضبطهم استخدموا حيلة للنصب على المواطنين والإيقاع بضحاياهم عن طريق تجهيز مكان على شكل مقبرة أثرية منقوشة ومرسوم جدرانها بالكامل في مدة لا تزيد عن عام فقط، وبداخلها تابوت من الجبس، وتماثيل مصنوعة يدويًا، وكميات من السبائك المطلية باللون الذهبي مصنوعة من الجبس، لتصويرها وعرضها على ضحاياهم للنصب عليهم.