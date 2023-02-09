أحمد آدم ساخرا: «الموظفين موفرين النشاط كله لتحضير الفطار»

سخر الفنان أحمد آدم، من الروتين الحكومي الذي يقوم به عدد من الموظفين أثناء ذهاب المواطنين، لإنهاء أوراقهم الحكومية، مشيرا: «النشاط كله موفرينه لتحضير الفطار، لما تخش المكتب تلاقي الموظفين كلهم رايحين جايين في كل اتجاه، اللي داخل بكيس طعمية أو جرجير وفول، خلية نحل».

آدم: بيقولوا للشخص أنت مش واخد على النظام

أضاف «آدم»، خلال تقديمه لبرنامجه «آدم شو»، المذاع على فضائية «الحياة»، أنه بعد إنهاء الموظفين الإفطار الخاص بهم لا يقومون بالعمل، بينما ينتظرون شرب الشاي فيما بعد الإفطار، «بيقولوا للناس هو فطار بس ولا إيه، أنت مش واخد على النظام، هو مش فيه شاي بعد الفطار».

وفنّد الفنان: «المفروض الناس بعد الكلمتين دول يلوموا نفسهم ويحسوا بتأنيب ضمير وخجل أنهم دخلوا على الموظفين قبل ما يخلصوا الشاي».