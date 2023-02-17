خريطة مسلسلات رمضان 2023.. بينها ضرب نار والعمدة وسوق الكانتو

تشهد خريطة موسم دراما رمضان 2023، مُشاركة عدد كبير من نجوم الفن الذين يحظون بجماهيرية كبيرة، ومنهم من يخوض مسلسلات ذات الـ15 حلقة لأول مرة، ومنهم من يُقدم البطولة المطلقة للمرة الأولى أيضًا، فيما تتميز الأعمال المُرتقب عرضها بالتنوع في القضايا المُختارة، ما بين الأكشن والاجتماعي والكوميدي.

وترصد «الوطن» في التقرير التالي أبرز مسلسلات دراما رمضان 2023، وهي كالتالي:

- العمدة

يُجدد الفنان محمد رمضان تعاونه مع المخرج محمد سامي، في رمضان 2023، بعد تعاونهما سويًا في مسلسلي الأسطورة، والبرنس، حيث تجمعهما كيمياء فنية كبيرة، وتحظى تجاربهما بنجاح جماهيري ضخم.

ويشارك محمد رمضان بطولة مسلسل العمدة كل من زينة، منة فضالي، مي كساب، إيمان العاصي، هالة صدقي، بيومي فؤاد، أحمد داش، فريدة سيف النصر، سلوى عثمان، عصام السقا، إخراج محمد سامي الذي شارك في كتابة المسلسل مع مهاب طارق.

- سلطان مصر

يعود المخرج خالد يوسف، إلى الساحة الفنية بعد سنوات من الغياب، حيث يدخل عالم الدراما التليفزيونية لأول مرة في مسيرته التي امتدت لسنواتٍ طويلة.

يُشارك في بطولة سر السلطان، أحمد فهمي، وأحمد السعدني، وحسين فهمي، وعمرو عبدالجليل، وريم مصطفى، وحنان مطاوع، وصلاح عبدالله، وبيومي فؤاد، أحمد وفيق، وهالة صدقي، ونجلاء بدر، ومنة فضالي، ومحمود قابيل، وعايدة رياض، وخالد سرحان، ومصطفى درويش، وأحمد عبدالعزيز، ومحمود قابيل، ومفيد عاشور، ومجدي فكري، ومحمد الصاوي، وصبري عبدالمنعم، وعمر زهران، وميسرة وكوكبة من النجوم.

- الكتيبة 101

وعن الدراما الوطنية، يتعاون الثنائي الفني عمرو يوسف وآسر ياسين، من خلال مسلسل الكتيبة 101، حيث يرصدان بطولات وجهود الأجهزة الأمنية في الحفاظ على الأمن ومواجهة الإرهاب.

ويُشارك في بطولة المسلسل فتحي عبد الوهاب، وأحمد صلاح حسني، ووفاء عامر ومحمود ياسين جونيور، وآخرين، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة.

- الإمام الشافعي

يُقدم خالد النبوي، في رمضان لهذا العام، قصة الإمام الشافعي، بشكلٍ متميز، إذ ظل يواصل التحضيرات عليها لشهورٍ طويلة قبل انطلاق التصوير.

ويشارك في بطولة مسلسل الإمام الشافعي كل من نضال الشافعي، خالد أنور، محمد الشرنوبي، أروى جودة، حمزة العيلي، أحمد الرافعي، فرح بسيسو، خالد القيش، وسلمى أبو ضيف وكوكبة من النجوم، وهو من تأليف محمد هشام عبية، وإخراج الليث حجو.

- الكبير أوي 7

يواصل الفنان أحمد مكي، تقديم السلسلة الكوميدية الشهيرة الكبير أوي، إذ يواصل تصوير الجزء السابع، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه العمل على مدار المواسم السابقة.

مسلسل «الكبير أوي» بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، ومحمد سلام، وبيومي فؤاد، وهشام إسماعيل، وسما إبراهيم، ومحمد أوتاكا.

- سوق الكانتو

قصة جديدة يُقدمها الفنان أمير كرارة، من خلال مسلسل سوق الكانتو، الذي بدأ تصويره قبل أسابيع، حيث يطل على جمهوره بقصة اجتماعية مليئة بالتشويق والإثارة.

ويشارك في مسلسل «سوق الكانتو»، أمير كرارة، مي عز الدين التي تتعاون للمرة الأولى مع كرارة، وذلك بجانب قتحي عبد الوهاب، مها نصار، عبد العزيز مخيون، تامر نبيبل، ثراء جبيل، سلوي عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامي، شريف إدريس، وعدد آخر من الفنانين، ومن إخراج حسين المنياوي، وتأليف هاني سرحان، وإنتاج شركة سينرجي.

- ضرب نار

ويُجدد أحمد العوضي تعاونه مع ياسمين عبد العزيز مُجددًا بعد النجاح الكبير اللذان حققاه في مسلسل اللي مالوش كبير، حيث يتعاونان هذا العام من خلال مسلسل يحمل اسم ضرب نار.

مسلسل «ضرب نار» يشارك في البطولة سهير المرشدي، ماجد المصري، هدى الأتربي، إيمان السيد، بدرية طلبة، تامر نبيل، أحمد عبدالله محمود، تيسير عبدالعزيز، وهو من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكرى.

- عملة نادرة

وتُقدم نيللي كريم، لأول مرة دراما صعيدية، حيث لم يسبق لها تقديم هذا النوع من الأعمال من قبل، فيما تقدم قضية اجتماعية تهم شريحة كبيرة من الجمهور، لاسيما المرأة الصعيدية.

مسلسل عملة نادرة بطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمدعيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمدلطفي، على الطيب، مريم الخشت، نهى صالح، ومحمدفهيم، رمزي العدل، وهشام عاشور، تأليف مدحت العدل وإخراج ماندوالعدل وإنتاج شركة العدل جروب.

- حمد لله على السلامة

وتطل الفنانة يسرا، هذا العام على جمهورها من خلال مسلسل دراما اجتماعية كوميدية، بمُشاركة مجموعة من الشباب، حيث لازالت تصوير مسلسلها الذي يحمل اسم حمد لله على السلامة.

يشارك في البطولة شيماء سيف، مايان السيد، محمد ثروت، أوتوكا، أدم الشرقاوي، تأليف محمد ذو الفقار، إخراج عمرو صلاح، إنتاج جمال العدل.