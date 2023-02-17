3 هزات تضرب شرق تركيا دون أضرار

ضربت 3 هزات أرضية تراوحت ما بين 3.5 درجة و 4.5 درجة على مقياس ريختر، شرق تركيا دون الإبلاغ عن حدوث أضرار.

ضربت هزة أرضية بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر، شرق تركيا، وقال مركز «رصد الزلازل الاورومتوسطي»، إن مركز الهزة وقع على عمق 5 كيلو متر.

وأوضح «رصد الزلازل الأورومتوسطي»، أن مركز الهزة الأرضية وقع على بعد 89 كيلو متر جنوب شرق «أرزنجان» شرق تركيا و 15 كم شرق «يايلدير» بولاية «بينجول».

هزة أرضية بقوة 4 درجات على مقياس ريختر

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، ضربت هزة أرضية بقوة 4 درجات على مقياس ريختر، شرق تركيا، وأشار «رصد الزلازل الاورومتوسطي»، إلى أن الهزة وقعت على عمق 2 كيلو متر.

وأضاف مركز«رصد الزلازل الأورومتوسطي» على موقعه الإلكتروني، أن مركز الهزة الأرضية وقع على مسافة 65 كيلو متر شمال غرب مقاطعة «ملطية» شرق منطقة «الأناضول» و 17 كيلو متر شمال شرق «حكيمهان» بالمقاطعة.

كما ضربت هزة أرضية بقوة 3.5 درجة على مقياس ريختر ن شرق تركيا، وقال مركز «رصد الزلازل الأورومتوسطي»، إن مركز الهزة وقع على عمق 2 كيلو مترات.

مركز الهزة على بعد 133 كيلو متر شمال غربي «شانلي أورفا»

وأضاف«الزلازل الأورومتوسطي»، أن مركز الهزة الأرضية وقع على بعد 133 كيلو متر شمال غربي مدينة «شانلي أورفا» جنوب شرق تركيا، و10 كم جنوب غرب «ملطية» شرق «الأناضول».

وكانت وزارة الخارجية العراقية، أعلنت أمس الخميس، تسيير 13 طائرة من «بغداد»‬ إلى ‫«غازي عنتاب» جنوب تركيا، محملة بمواد الإغاثة لضحايا الزلزال المدمر، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العراقية «واع».