عاجل.. هزتان أرضيتان تضربان وسط تركيا بفارق 5 دقائق

ضربت هزتان أرضيتان بقوة 3.1 و3.2 درجة على مقياس ريختر بفارق 5 دقائق بين الهزتين وسط تركيا. وسجل مركز مركز «رصد الزلازل الأورو متوسطي»، هزة أرضية بقوة 3.1 درجة على مقياس ريختر وسط تركيا، على عمق 2 كيلو متر. واوضح «الزلازل الأورومتوسطي»، ان الهزة الأرضية وقعت على بعد 66 كيلو متر شمال غرب «قهرمان مرعش» و 10 كم شمال شرق «جوكسون».

مركز الهزة الثانية على عمق 10 كيلو متر

وبعدها بـ5 دقائق، ضربت هزة أرضية بقوة 3.2 درجة على مقياس ريختر، وسط تركيا، وقال «مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي»، إن مركز الهزة وقع على عمق 10 كيلو متر.

وأضاف مركز «رصد الزلازل الأورومتوسطي»، عبر موقعه الإلكتروني، أن الهزة الأرضية وقعت على مسافة 26 كيلو متر شرق «قهرمان مرعش» جنوب البلاد و9 كم غرب «بازارجيك» الواقعة بالجزء الجنوبي من محافظة «قهرمان»

وانتشل عناصر الإنقاذ في تركيا، أمس الخميس، فتاة «17 عاما» وامرأة في العشرينيات من عمرها من تحت الأنقاض، بعد 11 يوما تقريبا من وقوع الزلزال المدمر، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا فجر يوم 6 فبراير الجاري، إلى أكثر من 41 ألف قتيل، مع تلاشي الآمال في العثور على ناجين.

3 آلاف و688 قتيل جراء زلزال سوريا

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس» عن مسؤولين ومسعفين، قولهم إن 38 ألف و44 شخصا لقوا مصرعهم في تركيا وفي الجانب السوري، 3 آلاف و688 قتيل، مشيرة إلى ارتفاع الحصيلة في البلدين إلى 41 ألف و732 ضحية.

وفي وقت سابق، أوقفت السلطات التركية عمليات الإنقاذ في بعض المناطق.