قناة القاهرة الإخبارية: انتشال سيدة من تحت الأنقاض بعد 11 يوما من الزلزال

كشف عمر أحمد، مراسل القاهرة الإخبارية من العاصمة التركية أنقرة، آخر تطورات الزلزال العنيف الذي ضرب تركيا مشيرًا إلى استمرار عمليات البحث والإنقاذ.

إنقاذ سيدة حية من تحت الأنقاض

وأوضح خلال مداخلة مع الإعلامي تامر حنفي في برنامج «هذا المساء» المذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن معجزة تحققت في تركيا بعدما انقذوا سيدة حية من تحت الأنقاض في منطقة كهرمان مرعش بعد مرور 258 ساعة على الزلزال في نهاية اليوم الـ 11 لافتًا أنها تخضع للإسعافات الأولية تمهيدًا لنقلها للمستشفى لتلقي العلاج.

الاعتماد على الكلاب المدربة

وأشار إلى أن جهود البحث والإنقاذ مستمرة للوصول لأحياء تحت الانقاض لافتًا إلى أن العمل حاليًا يتم عبر الكلاب المدربة مؤكدًا أن الكاميرات الحرارية قد تعطي معلومات مغلوطة وأن أغلب الكلاب العاملة مع فرق الإنقاذ هي كلاب ملك للفرق الأجنبية التي تعمل في تركيا.

وأكد أن عملية استخراج شخص واحد من تحت أنقاض الزلزال قد تستمر لـ 10 ساعات حتى لا تنهار عليهم الحفر حيث يقوموا بحفر أنفاق للوصول للشخص تحت الأنقاض.