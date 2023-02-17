طقس الغربية اليوم.. تحسن نسبي ودرجة الحرارة الكبرى تصل لـ20

تشهد محافظة الغربية، اليوم الجمعة، تحسنًا في حالة الطقس نسبيًا عن الأيام الماضية، وتصل درجة الحرارة الكبرى إلى 20، بينما تصل درجة الحرارة الصغرى إلى 6 درجات في الساعات المتأخرة من الليل.

ووفقاً لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية، سيتحسن الطقس في محافظة الغربية، اليوم الجمعة، بشكل نسبي عن الأيام الماضية التي شهدت سقوط أمطار بين غزيرة ومتوسطة مصحوبة بموجة من الصقيع وانخفاض في درجات الحرارة، بينما اليوم، يكون الطقس غائمًا جزئيًا، ودرجة الحرارة العظمى تصل بالنهار لـ 20 درجة مئوية، ووجود رياح شمالية شرقية بسرعة تتراوح من 10 إلى 15 كم/ساعة، ونسبة الرطوبة تبلغ 51%.

انخفاض درجة الحرارة ليلًا

بينما الطقس في المساء، يشهد انخفاضًا في درجات الحرارة وتصل إلى 6 درجات مئوية، وتصل نسبة الرطوبة إلى 81%، ويشعر معها المواطنون بصقيع وبرودة شديدة.

انتشار سيارات شفط المياه

ومن جهتها، تواصل مجالس المدن والمراكز والوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، نشر سيارات شفط المياه بشوارع وميادين المحافظة للتعامل بشكل فوري مع الأمطار في حالة سقوطها.

وقال الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية لـ«الوطن»، إنّ انتشار سيارات شفط المياه بشوارع وميادين المحافظة، يأتي وفقًا لما تم تحديده من قبل في إطار استعدادات المحافظة للأمطار، بتواجد سيارات شفط المياه في أماكن تشهد تجمعات الأمطار.

مشيرًا إلى أنّ حالة الطقس اليوم، أفضل من أيام سابقة تعرضت فيها المحافظة إلى موجة من الطقس السيئ، ومع ذلك، تواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة حالة الطوارئ وانتشار سيارات شفط المياه، وانعقاد غرفة عمليات المحافظة على مدار الساعة والمتابعة مع غرف مجالس المدن والمراكز بشكل دائم.