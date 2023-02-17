برنامج جديد لتخفيف زحام المترددين على مستشفى كهرباء ألماظة

افتتحت شركة الخدمات الطبية التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر بمقر مستشفى كهرباء ألماظة، التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من البرنامج الجديد Medica CloudCare، الذي يستهدف تسهيل وتسريع الإجراءات الطبية لتخفيف الازدحام وتوفير الوقت والجهد للمترددين على مستشفيات الكهرباء وإداراتها الطبية في جميع أنحاء الجمهورية.

أجهزة الخوادم والجدارات النارية

وأعلنت شركة الخدمات الطبية، قيام الدكتور محمد إسماعيل سليم، رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات الطبية والعضو المنتدب، والدكتور مهندس خالد الدستاوي العضو المتفرغ لشؤون شركات التوزيع، رافقته صفاء عبد الرحمن رئيس قطاع نظم المعلومات والاتصالات بالشركة القابضة لكهرباء مصر ولفيف من العاملين بالإدارة العامة لنظم المعلومات بشركة الخدمات الطبية وشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء والشركة القابضة لكهرباء مصر بزيارة مركز بيانات الشركة الذي تمت إقامته مؤخرا في مقر شركة الخدمات الطبية بمستشفى كهرباء ألماظة لخدمة جميع العاملين بالكهرباء وهومركز بيانات تم تزويده بأحدث أجهزة الخوادم والجدارات النارية لحماية البيانات ووسائط التخزين والنسخ الاحتياطي والبنية التحتية لمركز البيانات وكذلك مركز البيانات التبادلي.

تجهيز المشروع الضخم لتطوير الخدمة

وأثنى العضو المتفرغ لشؤون شركات التوزيع على التجهيزات والمعدات والأجهزة والبرامج والجهد المبذول، متمنيا التوفيق لجميع العاملين بالشركة ومجلس إدارتها وجميع العاملين بالكهرباء الذين يتم تجهيز هذا المشروع الضخم من أجل تطوير الخدمة الطبية المقدمه لهم.

تقديم أعلى مستوى من الخدمة الطبية

من جانبه، قال الدكتور محمد إسماعيل سليم رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات الطبية، والعضو المنتدب، إنه يتم استقدام أحدث الأجهزة والبرامج استكمالا لمساعي الشركة لتقديم أعلى مستوى من الخدمة الطبية المقدمة للعاملين بقطاع الكهرباء وجموع المواطنين.

ولفت إلى أنه سيتم إضافة خطوة جديدة متمثلة في إتاحة صرف الأدوية لكافة المرضى من أي صيدلية مع تخصيص قاعدة بيانات متكاملة للمرضى والعاملين من خلال بطاقة يستطيع من خلالها المريض متابعة احتياجاته والتعرف على الشكوى ووضع حلول لها.