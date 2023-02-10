«الخدمات الطبية» للكهرباء تنظم قافلة طبية للعاملين وأسرهم بكفر الشيخ

نظمت شركة الخدمات الطبية التابعة لوزارة الكهرباء، القافلة الطبية بمحافظة كفر الشيخ استكمالا للمبادرات التي أطلقتها الشركة التابعة للقابضة لكهرباء مصر للمشاركة المجتمعية في تقديم الرعاية الصحية والخدمة الطبية للعاملين بقطاع الكهرباء والمعاشات وأسرهم بنطاق المحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية برعاية الدكتور محمد إسماعيل سليم رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات الطبية بالتنسيق مع شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس محمد عسل رئيس مجلس إدارة الشركة، وبرئاسة الدكتورة غادة ماهر رئيس قطاع الجيزة إشراف الدكتور ياسر عبد الحليم رئيس قطاع المنصورة الطبي واللجنة النقابية للعاملين بالشركة.

تحقيق الاستفادة لاكبر عدد من العاملين وأصحاب المعاشات وأسرهم

وأشارت شركة الخدمات الطبية في بيان إلى أن القافلة الطبية بمحافظة كفر الشيخ ضمت أطباء من مستشفى العيون الدولي التي قامت بالكشف الطبي الشامل على «قياس النظارات الطبية - فحص قاع العين - ضغط العين»، ومستشفى دار الفؤاد وشمل الكشف الطبي حالات «القلب - الجراحة العامة - العظام - الباطنة» لافتة إلى أنه تم الإعلان عن موعد القافلة لجميع العاملين بالقطاع لتحقيق الاستفادة لأكبر عدد من العاملين وأصحاب المعاشات وأسرهم مما نتج عنه توافد العديد من الحالات على مقر القافلة في إطار حرص الشركة على دعم جميع أبنائها.

إجراء الكشوفات والفحوصات الطبية على المرضى

وقالت شركة الخدمات الطبية إن القافله قامت باستقبال أكثر من 250 حالة مختلفة لإجراء الكشوفات والفحوصات الطبية عليهم مع تقديم وتوفير العلاج المناسب لكل حالة

وحرص الدكتور ياسر عبد الحليم رئيس قطاع المنصورة الطبي التابع لشركة الخدمات الطبية على التواجد مع القافلة الطبية التي ضمت تخصصات مختلفة من كافة الأطباء والتمريض.