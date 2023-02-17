ضبط قائدي سيارتين لقيامهما بحركات استعراضية على طريق صلاح سالم

كشفت الاجهزة الامنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة بقيام بعض قائدى السيارات بحركات إستعراضية بطريق صلاح سالم بدائرة القسم مُعرضين حياتهم والمواطنين للخطر.بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن التوصل إلى مرتكبى الواقعة (شخصين).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما.. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه إبتهاجاً بعرس أحد أصدقائهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .