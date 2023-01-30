4 مشاهد مؤلمة في واقعة وفاة سيدة مصر الجديدة.. جثة متحللة بالبانيو

تجري جهات التحقيق بالقاهرة تحقيقاتها في واقعة العثور على جثة فتاة ثلاثينية تدعى « داليا»، متوفية داخل«بانيو» بمصر الجديدة، بسبب الاختناق بغاز ثاني أكسيد الكربون خلال الاستحمام.

وانتقلت الشرطة إلى مكان الواقعة، وناظرت جثمانها، وأمرت بنقلها الى المشرحة لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة تحديدًا وإعداد تقرير مفصل عنها، وأمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة فى الواقعة، واستدعاء شقيقة المتوفية لسؤالها حول الواقعة، كما كلفت جهات التحقيق الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات فحص هاتف الفتاة للوقوف على ملابسات الوفاة.

المشهد الأول: هاتف لا يجيب .. وقلق

أولى مشاهد تلك الواقعة التى شهدتها منطقة مصر الجديدة بالقاهرة، حينما اكتشفت «إيناس» شقيقة «داليا» عدم رد شقيقتها على الهاتف، ليتسلل الشك والقلق والخوف إلى قلبها، وسريعًا عادت من سفرها بعد مأمورية عمل خارج القاهرة أستمر نحو 3 أيام، وبمجرد قيامها بفتح الباب، لاحظت خروج مياة من حمام الشقة، وعند دخولها كانت الصدمة، شقيقتها ملقاة داخل بانيو الحمام، جثة هامدة.

المشهد الثاني: صرخات.. لا توجد آثار سرقة

ارتفعت صرخات إيناس، ليتجمع الجيران سريعًا وتسيطر عليهم الصدمة عقب مشاهدتهم داليا جثة هامدة، جرى إبلاغ رجال الشرطة الذين انتقلوا على الفور إلى المكان.

وأجرى رجال الشرطة فحصا في مكان الواقعة، حيث قاموا بفحص كل منافذ ومداخل ومخارج الشقة ليتبين لهم سلامة جميع المداخل ومخارج وعدم وجود آثار بعثرة أو كسور داخل الشقة، وعدم وجود بعثرة في محتويات الفتاة المتوفية، كما تبين عدم وجود أي أشياء مفقودة من داخل الشقة.

رفع بصمات الشقة وأخذ عينات من الجثة

وقام رجال الأدلة الجنائية برفع بصمات الشقة لكشف ما إذا كان هناك أى بصمات غريبة في المكان، كما أن التقرير المبدئي أوضح أن سبب الوفاة إختناق بغاز ثانب أكسيد الكربون أثناء الاستحمام.

وقام عدد من الأطباء الشرعيين بأخذ عينات من جثة الفتاة عبارة عن عينات دم وأجزاء من الأمعاء لإرسالها الى المعمل الكيماوى لتحليلها لتوضيح السبب الرئيسي في الوفاة، كما تبين أن الجثة ظلت 3 أيام متوفية داخل البانيو حتى تحللت.

فحص هاتف المتوفية ومناقشة الجيران

وكلفت جهات التحقيق الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات فحص هاتف الفتاة للوقوف على ملابسات الواقعة، كما أمرت بسرعة قيام رجال الشرطة بتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة في محيط العقار الموجودة به الشقة ومناقشة الجيران حول ملابسات الواقعة.