بطولات وشهامة المصريين في أوروبا.. شاب أنقذ فتاة ورفض المكافأة وآخر 51 طفلا

يوم تلو الآخر، وعام بعد عام، يسطر المصريون في الخارج قصص بطولات يحكي عنها العالم أجمع، ليتغنى الجميع بشامتهم وأخلاقهم، خصوصًا في إيطاليا التي يسكنها الآلاف من المصريين، كان آخرها شاب أنقذ فتاة من الموت في حادث مروّع بشجاعة وبسالة حتى أطلق الإيطاليون عليه لقب «سوبر مان».

وأعادت تلك الواقعة إلى الأذهان حكاية الطفل المصري الشجاع الذي أنقذ 51 طفلًا من زملائه بالمدرسة من الخطف وإشعال النيران فيهم، من قبل سائق الحافلة، ولن ينسى أحد شجاعة وشهامة الشاب المصري الذي أنقذ عشرات العائلات في أوكرانيا في مستهل الحرب الروسية الأوكرانية.

وتستعرض «الوطن»، أبرز حكايات شجاعة المصريين في الخارج، تلك التي رفعت اسم مصر عاليًا في مختلف الدول الأوروبية.

علاء «سوبر مان» ينقذ فتاة إيطالية من الموت

تنافست وسائل الإعلام الإيطالية خلال الساعات القليلة الماضية، على نشر قصة بطولة شاب مصري، مطلقين عليه لقب «سوبر مان» بعدما أنقذ فتاة من موت محقق إثر تعرضها لحادث مروري بسياراتها، حيث اصطدمت بشجرة، وكادت النيران تشتعل في السيارة وداخلها الفتاة قبل أن ينقذها الشاب المصري.

حققت قصة «علاء» انتشارًا واسعًا

وسرعان ما انتشرت قصة البطل المصري علاء الدين سليمان، والبالغ من العمر 38 عامًا، كالنيران في الهشيم، حيث تفاجأ في أثناء مكوثه داخل منزله بصوت تصادم شديد، فخرج مسرعًا ليرى سيارة مصطدمة بشجرة ضخمة واشتعلت فيها النيران، فهرع مسرعًا إلى السيارة وعثر على فتاة فاقدة الوعي بداخلها، فأخرجها من السيارة ثم أبلغ الإسعاف، وعاد للبحث عن أي أشخاص أو حيوانات داخل السيارة فلم يجد.

يعيش في إيطاليا منذ 15 عامًا

وانتقلت الشرطة الإيطالية إلى مكان الحادث، حيث استمتعت إلى أقوال الشاب المصري، وأخذت بياناته، ثم في صباح اليوم التالي، انتشرت قصة شجاعة الشاب المصري الذي يقيم في إيطاليا منذ 15 عامًا برفقة زوجته وطفليه.

رفض مكافأة مالية من أسرة الفتاة

وازداد إعجاب الجميع بالشاب المصري، بعدما ذهبت أسرة الفتاة التي أنقذها إلى منزله، وعرضوا عليه مبلغًا ماليًا مكافأة له على ما قدمه من شجاعة وشهامة لإنقاذ حياة ابنتهم من موت محقق، إلا أنّه رفض الحصول على أي أموال، قائلًا: «إنّ الفتاة مثل شقيقته، وهذا فعل إنساني لا يأخذ أجر عليه، مؤكدًا على أنّ هذه هي طباع المصريين».

طفل مصري ينقذ 51 طفلًا إيطاليًا

رغم مرور أكثر من عام على تلك الواقعة، إلا أنّها ما تزال محفورة في عقول الإيطاليين، حيث تمكن طفل مصري لم يتجاوز الـ13 عامًا من عمره، في إنقاذ حياة 51 تلميذًا من زملائه، بعدما اختطفهم سائق الحافلة المدرسية السنغالي الإيطالي، ثم أشعل النيران قرب ميلانو، احتجاجًا على منع اللاجئين من الدخول لإيطاليا.

وتمكن الطفل المصري رامي شحاتة، من إخفاء هاتفه في أثناء قيام السائق بالاستيلاء على هواتف الأطفال، واتصل بوالده بينما كان يتظاهر بالصلاة باللغة العربية، فأبلغ والده الشرطة التي تمكنت من تحديد موقع الحافلة، والقبض على السائق أثناء قيامه بإشعال النيران فيها.

واحتفت الحكومة والشعب ووسائل الإعلام الإيطالية بشجاعة الطفل المصري، الذي أطلقوا عليه لقب البطل، ومنحته الدولة الإيطالية الجنسية جراء ما أظهره من شجاعة.

مصري ينقذ العشرات في أوكرانيا

خطف شاب مصري أنظار العالم أجمع، خلال اندلاع شرارة الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث يقيم الشاب المصري في أوكرانيا ويعمل مرشدًا سياحيًا، وفوجئ خلال الحرب بوجود الكثير من الأطفال والأسر العالقة جراء الحرب التي اندلعت فجأة، فألقى بنفسه بين النيران، وسافر مسافات طويلة بين الحدود لإنقاذ الأسر العالقة وإيصالهم إلى حدود الدول المجاورة.

أنقذ 4 أطفال عراقيين

وبدأت شهامة الشاب المصري إسلام العشيري، بإنقاذ 4 أطفال عراقيين الجنسية كانت والدتهم تستغيث لإنقاذهم، ثم طفلين يمنيين الجنسية، فضلًا عن إنقاذ عشرات الأسر والشباب والأطفال من مختلف الجنسيات، من نيران الحرب.

واحتفت وسائل الإعلام العالمية، بشجاعة الشاب المصري وسط نيران الحرب، فضلًا عن عرض الكثيرين مكافآت مالية له، أو سيارات إلا أنّه رفض الحصول على أي مكافأة.