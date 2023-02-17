استشاري يكشف أسباب نقص «فيتامين د»: «الدايت وعدم التعرض لأشعة الشمس»

قال الدكتور مجدي نزيه، استشاري التثقيف والإعلام الغذائي، إن نقص فيتامين «د»، يؤثر على العديد من وظائف الجسم، لافتا إلى أن فيتامين «د»، من أهم الفيتامينات الداعمة للمناعة ومحاربة العدوي، فضلا عن دوره في التركيز، ورفع الكفاءة البدنية وبناء العضلات.

أسباب حدوث نقص فيتامين د

وأضاف استشاري التثقيف والإعلام الغذائي، لـ«الوطن»، أن أسباب نقص فيتامين «د»، تعود إلى النظام الغذائي المتبع، وعدم تناول الأطعمة الغنية بالفيتامين فضلا عن قلة التعرض لأشعة الشمس فوق البنفسجية، وبالتحديد بعد شروق الشمس بساعة، لافتاً إلى أن فيتامين «د»، لا يوجد إلا في وسط دهني ولا يمتص إلا في وسط دهني.

وأوضح «نزيه»، أن الأطعمة التي يجب الحرص على تناولها والتي تحتوي على فيتامين «د» هي «الكبدة، الدهون الحيوانية كاللحوم والألبان كاملة الدسم، الأسماك الدهنية التي يتم شيّها ولا تُقلي في الزيت، فضلا عن صفار البيض».

«الدايت» ونقص فيتامين «د»

ونوه بأن اتباع الحميات الغذائية ونظم التخسيس وكل ما هو متعلق بـ «الدايت» يتسبب في نقص فيتامين «د»، بشكل كبير، لأن الجسم يفقد فيه الوسط الدهني الذي يمثل الأساس الضروري لإنتاج الفيتامين.