تعرف على دعاء آخر شهر رجب: ربي يسر أمورنا وغير حالنا للأحسن

مع حلول الشهر المبارك، زادت عمليات البحث عن دعاء آخر شهر رجب، فالعديد من العباد يسعون لنيل رضا الله عز وجل في هذه الأيام المباركة، وذبك من خلال الإكثار في طاعة الله عز وجل والاجتهاد في عبادته، بالإضافة إلى الإكثار من الدعاء بما تشتهي الأنفس، وفي هذا التقرير تستعرض «الوطن» دعاء آخر شهر رجب.

دعاء آخر شهر رجب

وأوضحت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية، عدم وجود صيغة محدد لدعاء آخر شهر رجب، فشهر رجب من الأيام المباركة التي يستحب خلالها أن يكثر المسلم من الدعاء بما في باله، ويطلب من الله عز وجل ما يشاء، كما أن الدعاء مستحب في كل أيام رجب وليس آخره فقط.

وأشارت دار الإفتاء إلى عدد من الأدعية التي يفضل أن يحرص عليها المسلم ويضمها إلى دعاء آخر شهر رجب الذي يرغب بأن يدعوا به، ومن هذه الأدعية:

- اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان ونحن ومن نحب في صحة وعافيه وارض عنا واعف عنا وادخلنا الجنة نحن ومن نحب.

دعاء آخر شهر رجب.. يا أكرم الأكرمين

- يا أجل من كل جليل، يا أكرم من كل كريم، ويا أعز من كل عزيز أغثني يا غياث المستغيثين بفضلك وجودك وكرمك ومد عمرنا وهب لنا من لدنك عمرا بالعافية يا ذا الجلال والإكرام.

- ربي يسر أمورنا وغير حالنا للأحسن واستجب لدعواتنا واعطنا كل الخير.

وبالحديث عن دعاء آخر شهر رجب، لابد من الإشارة أن شهر رجب من الأشهر الكريمة التي يفضل فيها أن يحرص المسلم على الاجتهاد في العبادة بشتى أشكالها المختلفة.