تحرير 19 مخالفة تموينية في حملات على أسواق ومخابز أبو قرقاص بالمنيا

واصلت الوحدات المحلية على مستوى محافظة المنيا تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية والمخابز، ومتابعة توافر السلع والمنتجات وإعلان أسعارها وعدم احتكارها بالتعاون مع الجهات المعنية، وذلك لإحكام الرقابة وتطبيق أحكام القانون، حرصاً على تحقيق الصالح العام للمواطنين، وذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا.

تحرير 19 محضرا تموينيا

ونفذ تاج جلال، رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص في جنوب محافظة المنيا، حملات تموينية على المحال التجارية والأسواق بالمدينة، بالتنسيق مع إدارة التموين والإدارة الصحية للتفتيش على جميع السلع الغذائية المعروضة للتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي حفاظاً على صحة وسلامة جميع المواطنين، مشيرا إلى أن الحملة أسفرت عن تحرير 19 محضرا ومخالفة، حيث تنوعت المخالفات بين عدم إعلان التسعيرة، وعدم وجود شهادة صحية لأصحاب المحلات التجارية، ومنتجات منتهية الصلاحية.

حملة مكبرة على المرافق

ومن جانب آخر، نفذ رئيس مركز أبوقرقاص حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بالمدينة بالتعاون مع شرطة المرافق في محافظة المنيا لرفع آثار ومخلفات الباعة الجائلين والإشغالات منعا لإشغال وإعاقة المرور بالطريق العام، حيث تم تحرير محاضر حيال المخالفين والمتعدين على حرم الطريق، مؤكدا على استمرار تنفيذ الحملات لإزالة الإشغالات ورفع التعديات على حرم الطريق بالمركز لتحقيق الانضباط في الشوارع والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي.