نفوق 5 رؤوس ماشية في حريق التهم حظيرة بالمنيا

أخمدت قوات الحماية بمحافظة المنيا، اليوم الجمعة، حريقا هائلا اندلع في حظيرة ماشية بناحية أبوفيللو لشرق النيل، ما أسفر عن نفوق 5 أبقار، دون إصابات بشرية.

حريق في أبوفيللو بشرق النيل

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، باندلاع حريق هائل داخل حظيرة ماشية بناحية أبوفيللو التابعة للوحدة المحلية لقرية نزلة حسين بشرق النيل في مركز المنيا.

منع امتداد الحريق للمنازل

بانتقال الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية تم السيطرة على النيران وإخمادها ومنع امتداده للمنازل المجاورة، حيث تبين بالفحص نشوب الحريق في حظيرة ماشية ملك محسن أنور، ما أسفر عن نفوق 5 أبقار، ورجحت التحريات الأولية نشوبه بسبب حدوث ماس كهربائي، وتم إخطار المعمل الجنائي لتحقيق الأدلة للمعاينة.