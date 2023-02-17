«قضايا الدولة» تفتح أبوابها غدا أمام المتقدمين للتعيين بوظيفة مندوب مساعد

تبدأ غدا السبت هيئة قضايا الدولة في فتح أبوابها أمام المتقدمين للتعيين في وظيفة مندوب مساعد هيئة قضايا الدولة من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون من دفعة 2022، وذلك لبدء تسلم ملفاتهم والتي تستمر حتى يوم 19 فبراير 2023.

جامعة القاهرة

ويبدأ غداً طلاب جامعة القاهرة من خريجي دفعة 2022 في تسليم ملفاتهم مستوفاة الشروط المنصوص عليها وبالأخص كل البيانات الخاصة بالمرشح، بالإضافة لأصول المستندات من شهادة التخرج وغيرها من المستندات المنصوص عليها في الملف الخاص بالوظيفة.

شروط التعيين في وظيفة مندوب مساعد

ويشترط فيمن يتقدم للتعيين في هذه الوظيفة الشروط العامة المنصوص عليها قانونا، إضافة إلى ما يلي:

1 - ألا يقل تقديره التراكمي عن جيد.

2 - ألا يزيد عمره عن 30 عاما، في تاريخ نشر هذا الإعلان.

3 - أن يجتاز بنجاح المقابلة الشخصية وكل الاختبارات التي تجرى له في هذا الشأن.

4 - أن تتوافر فيه الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة للحصول على تلك الوظيفة القضائية وفقا لما تقدره اللجنة، وأن تثبت لياقته الطبية وفقا للتحاليل والفحوص الطبية من الجهات الطبية المختصة التي تحددها الهيئة.