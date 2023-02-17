قطع مياه الشرب عن 5 مناطق في القاهرة مساء اليوم.. اعرف الأماكن

تبدأ شركة مياه الشرب بالقاهرة، مساء اليوم، قطع مياه الشرب عن مناطق بالقاهرة وتحديدا من الساعة العاشرة مساء حتى الساعة السادسة صباحا لمدة 8 ساعات والمناطق المتأثرة بقطع مياه الشرب هي، منشية الصدر وشارع مصر والسودان وحمامات القبة وحدائق القبة وقيادة حرس الحدود، وذلك بسبب القيام بأعمال تغيير محبس بشارع عبد المجيد سليم بنطاق كوبري القبة بجوار سور مترو الأنفاق.

توفير سيارات مياه

وناشدت شركة مياه الشرب بالقاهرة المواطنين بسرعة تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب قبل بدء قطع المياه وعلى أصحاب المخابز والمصانع والمستشفيات بتوفير طلباتهم من المياه، مع التأكيد على توفير سيارات مياه توفر المياه مجانا للمواطنين في حال طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 أو خدمة الواتس آب 01206665125.

من ناحية أخرى، حددت شركة مياه الشرب إجراءات إنهاء إجراءات صرف مستحقات العاملين المحالين للتقاعد وهى كالتالي..

الحافز التقديري

يصرف الحافز التقديري للعاملين بالشركة بواقع شهرين عن كل سنه خدمة بحد أقصى 40 شهرا.

صورة قرار نهاية الخدمة

صورة إخلاء الطرف

صورة إخلاء الطرف الصرف والتسويات

صورة آخر قسيمة مرتب

صورة البطاقة

نموذج حافز تقديري

رصيد الإجازات

رصيد هيئة: من تاريخ التعيين حتى 30/6/2005 ويتم صرفه على آخر أساسي + أخر خمس علاوات الغير مضافه

رصيد شركة: من1/7/2005 يتم حسابه على أخر أساسي ــ أخر خمس علاوات الغير مضافه ــ متوسط الاجور المتغيرة على ان يقدم

صورة قرار نهاية الخدمة

صورة إخلاء الطرف

صورة إخلاء الرف الصرف والتسويات

صورة آخر قسيمة مرتب

نموذج رصيد الإجازة بتوقيع رئيس القطاع

صندوق التأمين الخاص

يتم صرف 60 شهرا على أساسي 30/6/1998+ شهر عن كل سنه خدمة اعتبارا من 1/11/1987 (تاريخ انشاء الصندوق ) وذلك على أخر أساسى، على ـن يقدم قرار نهاية الخدمة وصورة إخلاء الطرف وصورة البطاقة وآخر قسيمة مرتب.