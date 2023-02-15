رئيس القابضة للمياه يوجه العاملين في الخط الساخن بإدراك قيمة الخدمة المقدمة

تفقد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، يرافقه كلا من الدكتور صلاح بيومى نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والعميد يحيى أبو زيد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، المقر الجديد للخط الساخن بعد تطويره، وإضافة منظومة الكول سنتر الحديثة، والتي تتيح استقبال أكبر عدد من المكالمات فى وقت واحد لسهولة وصول المواطن للتواصل مع الخط الساخن، وجار تأهيل الخط الساخن لاستقبال المكالمات من الهاتف المحمول بنطاق محافظة أسوان خلال الفترة القادمة.

تسهيل تقديم الخدمات وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين

واشارت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في بيانها، إلى أن زيارة رئيس الشركة لأسوان، تأتي في إطار اهتمام الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بتطوير قنوات التواصل مع المواطنين، لتسهيل تقديم الخدمات وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين.

إدراك حجم وقيمة الخدمة التي يقدمها الخط الساخن للمواطن

ووجه المهندس ممدوح رسلان، العاملين بالخط الساخن بضرورة إدراك حجم وقيمة الخدمة التي يقدمها الخط الساخن للمواطن، باعتباره حلقة التواصل الأولى والأهم مع المواطنين، وأوصى أن يكون العاملين بالخط الساخن على قدر المسئولية، وضرورة تأدية واجبهم على الوجه الأكمل للتيسير على المواطنين.

سرعة الإبلاغ والمتابعة من خلال الخط الساخن للفروع

وأكد ضرورة سرعة الإبلاغ والمتابعة من خلال الخط الساخن للفروع والشبكات المعنية بالشكاوى.

وشاهد رئيس الشركة القابضة والوفد المرافق، جانب من فعاليات أنشطة التوعية التى تنفذها شركة مياه الشرب بأسوان، لتوعية الأطفال من خلال الألعاب التفاعلية وأغانى المياه، مشيدا بما تقدمه برامج التوعية من أفكار جديدة ومتطورة تناسب مختلف الفئات العمرية لنشر ثقافة ترشيد الاستهلاك والحفاظ على المياه، لتكون أكثر تأثيرا وفاعلية.