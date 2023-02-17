النائب أيمن محسب: إطلاق قناة «الوثائقية» إضافة قوية للإعلام المصري

قال الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب، إن إطلاق أول قناة وثائقية مصرية يعد إضافة قوية ونقلة كبيرة في الإعلام المصري الذي شهد تطورا ملحوظا مهنيا وفنيا بفضل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، التي تحمل على عاتقها مسؤولية تطوير الإعلام المصري، من أجل القيام بدوره المجتمعي في تشكيل وعي الشعب المصري، ورفع ثقافته.

إطلاق قناة «الوثائقية»

وأكد «محسب»، لـ «الوطن»، أن قناة «الوثائقية» - التي تنطلق بعد غد الأحد- ستكون سلاحا مهما للدولة في الحفاظ على الهوية المصرية، مشيرا إلى أنها ستتولي تقديم أفلام وثائقية تعرض لأول مرة من إنتاجها تشمل جميع المجالات السياسية والفنية والاجتماعية والرياضية والثقافية، إضافة إلى أفلام مجانية من منصات مدفوعة، وأفلام أخرى عالمية، إضافة إلى إعادة قراءة التاريخ وكتابته دون تحريف، وكذلك رصد الواقع.

تطوير الإعلام

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الخطوات التي يجري اتخاذها حاليا في سبيل تطوير المنظومة الإعلامية تبشر بالخير، وتؤكد أن الإعلام المصري قادر على المنافسة إقليميا وأنه سيلعب دورا فاعلا خلال الفترة المقبلة، مؤكدا ثقته في قدرة الشركة المتحدة على إعادة الإعلام المصري إلى الواجهة مرة أخرى.

وشدد «محسب» على أن مصر لديها من الإمكانيات والخبرات والكوادر ما يمكنها من استعادة دورها الريادي في الشرق الأوسط في مجال الإعلام، متوقعا أن يحقق المولود الجديد نجاحات كبيرة تضاف إلى نجاحات الشركة إعلاميا وفنيا.