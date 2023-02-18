5 مواصفات حددتها «النقل» لارتفاعات المركبات المسموح بها على الطرق العامة

عقب سقوط كوبري الثلاجة علي الطريق الزراعي ما بين محافظتي القليوبية والقاهرة في الاتجاهين، نتيجة اصطدام ونش يحمل حفارا بالكوبري ما تسبب في توقف الطريق لعدة ساعات، نجحت بعدها محافظة القليوبية في رفع آثار الحادث، ويتساءل الكثيرين عن الارتفاعات المسموح بها للسيارات للسير علي الطرق العامة.

الارتفاعات المسموح بها للسيارات للسير على الطرق العامة

وحددت وزارة النقل في القانون رقم 440 لسنة 2019 بشأن مواصفات الحركة علي الطرق العامة، الأبعاد والارتفاعات المسموح بها للسيارات للسير علي الطرق، وجاءت كالتالي:

1- أبعاد الشاحنة المفردة لا تزيد على 12 متراً طول، و 2.6 متر عرض، تكون 4 أمتار ارتفاع.

2- أبعاد الشاحنة المكونة من رأس جرار ونصف مقطورة لا تزيد على 17 مترا طول 2.1 متر عرض، تكون 4 أمتار ارتفاع.

3- أبعاد الشاحنة المكونة من قاطرة ومقطورة لا تزيد على 20 متراً طول، 2.6 متر عرض، تكون 4 أمتار ارتفاع.

4- السيارات ذات الطبيعة التصميمية الخاصة مثل الخلاطات، ومضخات اسمنتية ، وأوناش سيارات إطفاء، وما في حكمها لا تزيد الأبعاد على 14.5 متر طول و 2.6 متر عرض، تكون 4 أمتار ارتفاع.

5- الشاحنات المكونة من رأس جرار ونصف مقطورة ذات الطبيعة التصميمية الخاصة مثل، كساحة معدات، ومحطة خلط أسمنية أو أسفلتية، وأنصاف مقطورات مجهزة لأعمال الحفر والتنقيب عن البترول، وما في حكمها لا تزيد الأبعاد على 22 متراً طول، و2.6 متر عرض، يكون الارتفاع 4 أمتار.

استمرار الصيانة لكوبري الثلاجة المنهار علي الطريق الزراعي

وتواصل الأجهزة التنفيذية في محافظة القليوبية، أعمال الصيانة لكوبري الثلاجة المنهار بشبرا الخيمة، وأوضح المحافظ أن الصيانة تشمل تثبيت الكوبري على القواعد الخرسانية الخاصة به مرة أخرى، وإجراء التعديلات الهندسية ليكون آمن، وصيانة الكوبري الأرضي لترعة الشرقاوية نتيجة تأثره بانهيار كوبري الثلاجة.