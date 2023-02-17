محافظ القليوبية: الانتهاء من صيانة كوبري الثلاجة على الزراعي خلال أسبوع

أعلن عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية اليوم، بدء أعمال صيانة كوبري المشاة الثلاجة بحي غرب شبرا الخيمة، الذي سقط أمس وتسبب في غلق الطريق الزراعي لمدة 8 ساعات، مشيرًا في بيان له أن الهيئة العامة للطرق والكباري أسندت أعمال صيانة للكوبري المنهار إلى أحد الشركات الكبرى في أعمال صيانة الكباري للانتهاء منه خلال أسبوع.

خريطة أعمال صيانة كوبري الثلاجة المنهار بشبرا الخيمة

أوضح محافظ القليوبية، أن أعمال الصيانة تشمل تثبيت الكوبري على القواعد الخرسانية الخاصة به مرة أخرى، وإجراء التعديلات الهندسية المطلوبة لتثبيت الكوبري بشكل آمن، وإنشاء نيوجيرسي للطريق، وصيانة الكوبري الأرضي لترعة الشرقاوية لتأثره نتيجة سقوط كوبري المشاة عليه.

دفع الأعمال بموقع انهيار كوبري الثلاجة

أضاف المحافظ في بيانه أنه أجرى جولة لموقع العمل أكد فيها دفع الأعمال والانتهاء منه خلال الفترة المحددة والتنسيق مع الإدارة العامة للمرور لضمان سير الطريق وعدم حدوث أي عرقلة مرورية.

وطالب المحافظ بتكثيف الأعمال في الوردية الليلية واتخاذ كل إجراءات السلامة والوقاية خلال أعمال الصيانة.

كما وجه المحافظ رئيس حي غرب شبرا الخيمة بمتابعة أعمال الصيانة والتواجد بشكل مستمر والتنسيق التام مع كل الجهات المختصة، وتذليل العقبات حتى يتم الانتهاء بشكل كامل من كل أعمال الصيانة، كما طالب المحافظ الشركة المنفذة بإنشاء محددات ارتفاع على الطريق الزراعي قبل كباري المشاة بمسافة كافية لتنبيه السائقين بالارتفاع المسموح به والالتزام به لعدم المساءلة القانونية.

الجدير بالذكر أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة قد تلقت فجر أمس الخميس بسقوط كوبري مُشاة الثلاجة على الطريق الزراعي بنطاق حي غرب شبرا الخيمة دون وقوع خسائر، وقد توجه الهجان على الفور إلى موقع الحادث لمتابعة الموقف حتى تم تجنيب الكوبري وفتح الطريق أمام المواطنين .

في سياق آخر، أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جولة ميدانية اليوم الجمعة شملت المرور بمدينتي الخصوص وشبرا الخيمة لمتابعة أعمال النظافة بشوارع المدينة والمحاور المرورية الجديدة من بينها محور الخصوص ومحور الفريق العصار ومحور شركات البترول، بالاضافة إلى متابعة الإشغالات والتعديات على الشارع العام وأرصفة المشاة، وذلك في إطار خطة المحافظة على استعادة الوجه الحضاري للشوارع والقضاء على أي مظاهر عشوائية والتيسير على المواطنين وتسيير الحركة المرورية ومنع المخالفات.

وبدأ المحافظ الجولة بتفقد محور الخصوص الجديد، حيث وجه نائب مدينة الخصوص بالعمل على نظافة المحور بشكل مستمر وزيادة عدد صناديق القمامة وإزالة الأتربة من على جانبي الطريق وعدم السماح بأي إشغالات مهما كانت أمام المحال التجارية والمطاعم والورش، والتنسيق مع المرور لعمل حملة لتنظيم سير التوكتوك ومنع سير العربات الكارو على المحور تماما، وضبط أي سيارة والتحفظ عليها مشيرا أن الدولة تبذل كافة جهودها لتطوير شبكة الطرق ويجب علينا جميعا التكاتف من أجل الحفاظ عليها ومنع أي تعديات عليها وإزالة كل المظاهر العشوائية التي تشوهها.