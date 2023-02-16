القصة الكاملة لسقوط كوبري الثلاجة بعد غلق الطريق الزراعي 8 ساعات بشبرا

8 ساعات كاملة منذ فجر حتى ظهر اليوم شهدت خلالها محافظة القليوبية الغلق التام للطريق الزراعي إثر سقوط كوبري الثلاجة بحي غرب شبرا الخيمة على الطريق الزراعي من بنها للقاهرة والعكس، تبين أن سبب سقوط الكوبري هو اصطدام ونش يحمل حفارا بالكوبري ليسقط كتلة واحدة ويغلق الطريق طوال هذه المدة التي نجحت فيها أجهزة المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية في فتح الطريق وتجنيب الكوبري.

بلاغ بسقوط كوبري الثلاجة بالقليوبية

البداية كانت فجر اليوم الخميس قرابة الرابعة صباحا بتلقي غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة بلاغا بسقوط كوبري مشاة الثلاجة على الطريق الزراعي بنطاق حي غرب شبرا الخيمة دون وقوع خسائر حيث توجه الهجان على الفور إلى موقع الحادث لمتابعة أعمال رفع كوبري المشاة حتى تم رفع الكوبري المنهار وإعادة فتح الطريق.

وتواجد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية واللواء مهندس حسام الدين مصطفى رئيس هيئة الطرق والكباري على أرض الواقع لمتابعة أعمال رفع كوبري مشاة الثلاجة على الطريق الزراعي بنطاق حي غرب شبرا الخيمة وتبين أن السقوط كان بسبب اصطدام ونش نقل مُحمل عليه حفار مما أدى إلى سقوط كوبري المُشاة وغلق الطريق من الاتجاهين دون وقوع أي خسائر بشرية.

4 أوناش عملاقة ترفع آثار كوبري الثلاجة المنهار على زراعي القليوبية

وعلى الفور تم الدفع بـ4 أوناش حمولة 200 طن و120 طنا تابعة للهيئة الهندسية للقوات المسلحة وحمولة 160 طنا و120 طنا تابعة لشركة المقاولون العرب لرفع كوبري مُشاة الثلاجة الذي يزن 120 طنا

لجنة معاينة لحادث كوبري الثلاجة بشبرا

فيما قامت لجنة مشتركة من المحافظة والجهات المعنية بمعاينة موقع الحادث وكوبري الشرقاوية من قبل هيئة الطرق والكباري والمرور وكافة الأجهزة المعنية وقامت اللجنة الفورية بالبدء في إصلاح النيوجيرسي والانتهاء من إنشاء كوبري مشاة جديد لسهولة تنقُل المواطنين عليه وجرى فتح الطريق وعودة الحركة المرورية خلال الساعات القليلة المقبلة.

عودة الحركة المرورية بعد حادث كوبري الثلاجة بشبرا

وشهد ظهر اليوم وفق بيان المحافظة فتح طريق مصر إسكندرية الزراعى بالكامل في الاتجاهين اتجاه «المؤسسة - بنها» واتجاه «بنها - القاهرة»

وأشار البيان إلى عودة الحركة المرورية لطبيعتها وذلك بعد جهد مبذول من كافة الجهات المعنية حيث جرى فتح الطريق على الاتجاهين الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

وتقدم محافظ القليوبية بالشكر والتقدير للجهد الذى بذله مسؤولو الهيئة العامة للطرق والكباري والهيئة الهندسية للقوات المسلحة وأجهزة الشرطة وشركتي مياه الشرب القاهرة الكبري والقليوبية على مدار 8 ساعات للمساهمة فى التنسيق والتعاون مع الاجهزة التنفيذية للمحافظة لرفع كوبري مشاة الثلاجة وعودة الحركة المرورية لطبيعتها.