كيف تحصل على معاش استثنائي لتحسين الدخل؟

تتيح التأمينات والمعاشات، الحصول على معاش استثنائى لبعض الفئات من أصحاب الأمراض المزمنة أو ضحايا الكوارث العامة، والعاملين السابقين استثنائيا، لمساعدتهم على مواجهة الظروف المعيشية الصعبة.

ويمكن الحصول على معاش استثنائي عن طريق اتباع بعض الخطوات وفقا لما ذكره الموقع الرسمي الإلكتروني للتأمينات والمعاشات.

طريقة الحصول على معاش استثنائي

يمكن الحصول على معاش استثنائي وفق حاجة كل شخص عن طريق استيفاء نموذج المعاش الاستثنائي من خلا الذهاب إلى مكتب التأمينات المختص بذلك أو من جهة العمل السابقة التى كان يعمل بها ثم يتم اعتماده وختمه وإثبات الحالة التي هو عليه وظروفه المعيشية لتقديمها لمكتب التأمين.

يتم تقديم نموذج المعاش إلى إدارة المعاشات الاستثنائية.

وفي حال الرغبة في الحصول على معاش بسبب المرض المزمن، سوف يجري تحويل صاحب المعاش للهيئة العامة للتأمين الصحي، لمعرفة نوع المرض وهل يحتاج المريض إلى علاج مستمر أم لا.

وإذا كان طلب المعاش الاستثنائي بسبب ظروف اجتماعية، يتم عمل بحث اجتماعي لتحديد مصادر الدخل للشخص المقدم للحصول على المعاش، وتفحص اللجان المختصة الطلبات المرفق بها المستندات التي تدعم الطلب، وبعد ذلك يجري عرض الحالة وتفاصيلها والمستندات الخاصة بها على اللجنة العليا المختصة لبحث الطلبات وقبولها أو رفضها.