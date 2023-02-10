«أيمن وسكر» عن مزار عيون موسى الحربي: شهد معركة عظيمة لاسترداده لمصر

عرضت قناة «ON»، الحلقة الثالثة من برنامج «أيمن وسكر» مع أيمن مصطفى، الذي حكى عن مزار عيون موسى الحربي، قائلا إن المزار يحتوي على الكثير من الخنادق الموجودة بهدف تسهيل حركة العدو دون أن يكشفهم أحد.

بدو سيناء كشفوا المكان

ولفت إلى أنه جرى الكشف عن هذا المكان من خلال بدو سيناء، الذين أبلغوا قيادة الجيش إبان حرب أكتوبر، وقرروا يوم 9 أكتوبر اقتحام هذا المكان.

وأوضح أن القوات المسلحة أرسلت 3 مجموعات من المشاة، وحدثت معركة عظيمة في هذا المكان لاسترداده لمصر، وسقط على إثره شهداء كثر من الجنود المصريين، ومع إصرارنا على استرداد المكان اضطر جيش العدو إلى الهروب منه وترك معداته في مكانها حتى اليوم.

«دشمة» قائد الموقع

وأشار إلى أن «دشمة» قائد الموقع تنقسم إلى جزأين، هو الجزء الإداري، والثاني المبيت، كما يحتوي المكان على خزنة كان هدفها حفظ سلاحه وخريطة الألغام الموقع، وهذه هي الأشياء الوحيدة التي أخذها وهرب بها.