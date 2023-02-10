برنامج «أيمن وسكر» في مزار عيون موسى: ثاني أقوى نقطة حصينة بخط بارليف

عرضت قناة «ON»، الحلقة الثالثة من برنامج «أيمن وسكر» مع أيمن مصطفى، وبدأت حلقة البرنامج بتوجه «أيمن» لمزار عيون موسى مع صديقه عبد العظيم، في سيارة عليها كرسيان وشمسية، ولوح تزلج على المياه، في صحراء سيناء.

أقوى النقاط الحصينة

وقال «أيمن»: «إحنا موجودين دلوقتي على أرض سيناء في مكان اسمه مزار عيون موسى، المكان ده كان من أقوى النقط الحصينة أيام حرب أكتوبر لجيش العدو، والجيش المصري عرف يدخل هنا ويسترد المكان ده بعد ملحمة حصلت».

وأجرى «أيمن» مع صديقه «عبد العظيم» جولة داخل مزار عيون موسى، معلقا: «دي تاني أقوى نقطة حصينة موجودة على خط بارليف كله بعد تبه الشجرة الموجودة في القنطرة، المكان هنا يتكون من 6 مدافع هاوتزر الفرنسية من نوع 155 مللي».

سبب تسميتها بالنقطة الحصينة

وتابع: «سميت بالنقطة الحصينة لأنه جرى تأمينها برا وجوا، فتوجد 3 حقول للألغام حول المكان مع أسلاك شائكة، هذه الألغام مضادة للدبابات وللأفراد، ولا يستطيع أحد الدخول في هذا المكان نهائيا، وبالنسبة للجو كان يوجد 4 نقاط بها 4 مدافع مضادة للطائرات».