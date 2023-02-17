رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

انطلاق الحلقة الـ 18 من برنامج «كابيتانو مصر» على قناة «ON».. بث مباشر

كتب:

محمد عزالدين
10:19 م | الجمعة 17 فبراير 2023
كابيتانو مصر

كابيتانو مصر

بدأت منذ قليل، الحلقة 18 من برنامج «كابيتانو مصر» لاكتشاف المواهب في كرة القدم، الذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

أكبر برنامج لاكتشاف المواهب

وتقدم قناة «ON» بثًا مباشرًا للحلقة الجديدة من برنامج «كابيتانو مصر» لاكتشاف المواهب الشابة، وتذاع حلقات برنامج «كابيتانو مصر»، الخميس والجمعة من كل أسبوع عبر شاشة «ON».

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برنامج «كابيتانو مصر»، الذي يعد أكبر برنامج في الشرق الأوسط لاكتشاف المواهب من كل أنحاء جمهورية مصر العربية.

اقرأ المزيد:

محمد الشناوي ينصح مواهب برنامج «كابيتانو مصر» بالتدريب الجيد والالتزام بالتعليمات

مواجهة نارية بين فريقي مسعد نور وحمادة إمام في ربع نهائي كابيتانو مصر

محمد الشناوي مفاجأة الحلقة 17 من برنامج «كابيتانو مصر»

الفنانة بسمة عطا تحكي لمتسابقي «كابيتانو مصر» رحلتها في برنامج «الدوم»

بدء الحلقة الـ17 من «كابيتانو مصر».. والشيف شريف عفيفي مفاجأة المعسكر
بقلم محمد عزالدين