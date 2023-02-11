تطبيق جديد لاكتشاف المواهب الغنائية.. «فيديوهات قصيرة جوائزها كبيرة»

خلال الفترة الأخيرة، انتشرت الفيديوهات الطولية القصيرة المعروفة بـ«ريلز» عبر مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي المختلفة، وحققت رواجًا كبيرًا، فيقدم صناع المحتوى والمستخدمون مقاطع فيديو من حياتهم اليومية أو يعلنون عن مواهبهم، ولتشجيعهم على إطلاق مواهبهم، تم إطلاق «Golden Voice»، وتعني الصوت الذهبي، وهو تطبيق لاكتشاف المواهب الغنائية.

التطبيق الجديد يضع كل تركيزه على اكتشاف المواهب الغنائية، عن طريق مسابقة مستمرة داخل التطبيق، تصل جوائزها إلى هواتف محمول من نوع «آيفون» وسيارات، أحمد نور، أحد مبرمجي التطيبق ومخرج إعلانات، تحدث لـ«الوطن»، حول طبيعة التطبيق الجديد: «ببساطة الأبلكيشن نفس فكرة تيك توك وإنستجرام، يعتمد على الفيديوهات الطولية الريلز، وفكرته الأولى قائمة على الغناء».

مسابقة لاكتشاف المواهب.. مستمرة كل شهر

مسابقة مستمرة داخل التطبيق، شهرية أو نصف شهرية، حيث يقدم المستخدم أغنية بصوته، وأعلى متسابق حصل على تفاعلات ومشاهدات «ريتش» يفوز بالجائزة: «متسابقين كتير بينزلوا أكتر من أغنية، وفي جائزة أولى وتانية وتالتة، والمسابقة مستمرة ومش بتنتهي»، وبحسب «نور»، فالفائز بالمسابقة، يحصل على دعم من التطبيق، فتصل فيديوهاته إلى أكبر عدد ممكن، ويساعده في تقديم محتوى بجودة عالية: «التطبيق بيدعمه يوصل للجمهور ويبقى حاجة مشهورة».

يتواصل المسؤولون عن التطبيق مع الفائز في المسابقة، ويبلغونه بميعاد تسلُم الجائزة، ويلتقطون الصور والفيديوهات معه لتوثيقها، وفقًا ما أكد أحد مبرمجو التطبيق لـ«الوطن»: «الفائز بيكون واضح لأنه بيكون الأعلى تفاعل وريتش، وبنتواصل معاه فور إغلاق المسابقة».

التطبيق آمن للأطفال وحذف الفيديوهات المخالفة

يحاول التطبيق أن يكون آمنًا من ناحية الأطفال والمحتوى العنيف والمخالف، فكل مخالفة يقوم التطبيق فورًا بحذف الفيديو الخاص بها: «في رد فعل سريع، لو أي حاجة في أي حاجة مُسيئة أو سلبية وبتضر الأطفال بيتم حذفها، لأن معظم النالس بتخاف على أطفالها».

وحقق التطبيق عبر متجر جوجل بلاي أكثر من 500 ألف عملية تنزيل، وازداد عددها تدريجيًا فور الإعلان عن التطبيق عبر مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى والتليفزيون.