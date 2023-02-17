المطربة زينب حسن تزور معسكر «كابيتانو مصر»: خضت تجربة مشابهة

عرضت اليوم الجمعة، حلقة جديدة من حلقات برنامج «كابيتانو مصر» لاكتشاف المواهب في كرة القدم، الذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

زينب حسن تزور معسكر كابيتانو

وزارت المطربة زينب حسن، معسكر «كابيتانو مصر»، وحكت عن تجربتها مع الغناء، وقالت إن الحكاية تشبه تجربة نجوم كابيتانو مصر، إذ أنها شاركت وهي في عمر الـ 13 في برنامج لاكتشاف المواهب، ورغم خروجها من المسابقة لكن بإصرارها نجحت في تحقيق حلمها واحتراف الغناء.

أكبر برنامج لاكتشاف المواهب

وتقدم قناة «ON» بثًا مباشرًا للحلقة الجديدة من برنامج «كابيتانو مصر» لاكتشاف المواهب الشابة.

وتذاع حلقات برنامج «كابيتانو مصر»، الخميس والجمعة من كل أسبوع عبر شاشة «ON».

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برنامج «كابيتانو مصر»، والذي يعد أكبر برنامج في الشرق الأوسط لاكتشاف المواهب من كل أنحاء جمهورية مصر العربية.