المتسابق منعم يوسف يبهر لجنة تحكيم «الدوم».. وحميد الشاعري: «حاجة جميلة»

قدم المتسابق منعم يوسف، من محافظ القاهرة، فقرة غنائية مميزة، أمام لجنة التحكيم لبرنامج «الدوم»، الذي انطلقت الحلقة 12 من موسمه الثاني، اليوم الجمعة، على قناة «dmc».

ولاقى أداء منعم يوسف، استحسان لجنة تحكيم الدوم، وعلق الفنان حميد الشاعري: «رائع.. حقيقي أداؤك حاجة جميلة»، أما أنوشكا، فقالت: «صوتك حلو.. برافو».

لجنة التحكيم

ولجنة اختيار المتسابقين لفئة الغناء تتشكل من الفنان حميد الشاعري، والفنانة أنوشكا، والشاعر أمير طعيمة، لتقيم عشرات المواهب على مدى الحلقة، خلال اختبار الدقيقة الواحدة ببرنامج الدوم.

برنامج الدوم بكل المحافظات

يأتي ذلك بعد نجاح الموسم الأول من «الدوم»، البرنامج الأكبر لاكتشاف المواهب في جميع محافظات مصر في مجال الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني، إذ يجوب البرنامج محافظات مصر بداية من مدن القناة وشمال وجنوب سيناء والإسكندرية ومحافظات الدلتا، القاهرة والجيزة وصولا إلى محافظات الصعيد والوجه القبلي، لاكتشاف المزيد من المواهب في جميع الفنون.