المتسابقة خلود محمد تغني للفنانة صباح في «الدوم» وتنال إشادة لجنة التحكيم

غنت المتسابقة خلود محمد، من محافظة الغربية، في الحلقة الجديدة، بالموسم الثاني من برنامج «الدوم» بفئة الغناء، المذاع على شاشة dmc.

وقدمت «خلود» أمام لجنة التحكيم، في تجارب الأداء الكامل، أغنية «بيقولولي توبي» للفنانة الراحلة صباح، وأشادت بها اللجنة، حيث قال لها الشاعر الغنائي أمير طعيمة: «برافو، حلو أوي أوي».

وقالت «خلود»: «أكتر حاجة خايفة منها إن المنافسة قوية، ولازم كل مرة أقدم أحسن ما عندي».

لجنة التحكيم

ولجنة اختيار المتسابقين لفئة الغناء تتشكل من الفنان حميد الشاعري، والفنانة أنوشكا، والشاعر أمير طعيمة، لتقييم عشرات المواهب على مدى الحلقة، خلال اختبار الدقيقة الواحدة ببرنامج الدوم.

برنامج الدوم بكل المحافظات

يأتي ذلك بعد نجاح الموسم الأول من «الدوم»، البرنامج الأكبر لاكتشاف المواهب في جميع محافظات مصر في مجال الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني، إذ يجوب البرنامج محافظات مصر بداية من مدن القناة وشمال وجنوب سيناء والإسكندرية ومحافظات الدلتا، القاهرة والجيزة وصولا إلى محافظات الصعيد والوجه القبلي، لاكتشاف المزيد من المواهب في جميع الفنون.