السفارة التركية في واشنطن: إرسال 60 طن مساعدات لمتضرري الزلزال

أعلنت السفارة التركية في واشنطن، إرسال 60 طنا إضافية من المساعدات الإنسانية إلى تركيا، لمساعدة المتضررين جراء كارثة الزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد، في السادس من فبراير الجاري.

وذكرت السفارة التركية بواشنطن، في بيان أورده تلفزيون «تي آر تي وورلد» التركي اليوم السبت، أنه سيجري نقل التبرعات على متن طائرة من طراز «747-8 إف» تابعة لشركة «أطلس إير» الأمريكية للشحن الجوي، بالتعاون مع الخطوط الجوية التركية بتقديم المساعدة اللوجيستية وشركة «بوينج» بتزويد الوقود.

من جانبها، أوضحت شركة «أطلس إير» أن الرحلة غادرت مطار واشنطن الدولي محملة بأطنان من الإمدادات الإنسانية والإغاثية.

وقال نائب رئيس البعثة في السفارة التركية بواشنطن سنان إرتاي، إن المساعدات الإنسانية تواصل التدفق من مختلف أنحاء الولايات المتحدة خاصة من الجالية التركية - الأمريكية.