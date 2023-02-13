مصرع شاب في انقلاب دراجة نارية على الطريق الصحراوي الغربي بقنا

لقي شاب مصرعه، صباح اليوم، إثر وقوع حادث انقلاب دراجة نارية على الطريق الصحراوي الغربي بقرية «خوالد أبوشوشة» في مركز أبوتشت، شمال محافظة قنا.

انقلاب دراجة نارية

وتلقى مرفق إسعاف قنا، بلاغا يفيد وقوع حادث انقلاب دراجة نارية على الطريق الصحراوي الغربي بقرية «خوالد أبوشوشة» في مركز أبوتشت، ما أسفر عن مصرع شاب.

الدفع بسيارة إسعاف لنقل الجثة

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة المعنية وبرفقتها سيارة من إسعاف قنا إلى موقع الحادث، وتبين مصرع منصور محمد علي أبوزيد، 35 عامًا، إثر انقلاب دراجة نارية كان يقودها على الطريق الصحراوي الغربي، حيث كان ذاهب إلى عمله.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.