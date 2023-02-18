«الزراعة» تطرح لحوما ودواجن بأسعار مخفضة تصل لـ40%

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الأسعار الجديدة للحوم البلدية والدواجن في منافذها، مؤكدة أنها أقل من مثيلاتها في الأسواق الخارجية بنسبة تصل إلى أكثر من 40%، كما تتمتع بجودة عالية ورقابة بيطرية من الوزارة.

أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة

وأكد مصدر مسئول بالوزارة لـ«الوطن»، أنه بدءًا من الأحد سيتم طرح لحوم بلدية في منافذ وزارة الزراعة في منطقة الدقي، وفي المنافذ المختلفة بسعر 170 جنيهًا للكيلو البلدي، كما سيتم طرح دواجن إنتاج محلي بسعر 105 جنيهات لكيلو الدواجن المذبوحة، حيث يصل وزن الدجاجة المذبوحة الى كيلو و200 جرام في المتوسط.

أسعار الأرز في منافذ وزارة الزراعة

وأشار أن قطاع الإنتاج في وزارة الزراعة يطرح حاليًا أرز بسعر 15 جنيهًا للكيلو ويتمتع بجوده عالية كما يتم طرح أيضا سمن وعسل والبان ومشتقاتها وأسماك بأسعار مخفضة بنسبة 30%.

أشار المصدر، إلى أن أسباب انخفاض أسعار منتجات وزارة الزراعة يعود لعدم وجود حلقات وسيطة ومن مزارع قطاعات الوزارة المختلفة الى المنافذ مباشرة.

يأتي ذلك في الوقت الذي تستعد فيه وزارة الزراعة لتنظيم معرض للسلع الغذائية يعرض السلع بأسعار مخفضة تصل إلى 40% يتم بحث المفاضلة في مكان إقامته بين حديقة الأورمان والمتحف الزراعي بالدقي.

موعد مهرجان التمور السنوي في حديقة الأورمان

وقال الدكتور محمود حسن منظم مهرجان التمور السنوي، إنه تم الانتهاء من الاستعدادات النهائية لانطلاق معرض التمور بحديقة الأورمان في الأول من مارس المقبل، الذي يتزامن مع الاستعداد لشهر رمضان الكريم، مشيرًا إلى أن المعرض يضم أجود أنواع التمور في مصر بداية من مطروح مرورا بواحة سيوة والوادي الجديد وسيناء ومحافظات الصعيد حيث تنتشر أفضل أنواع التمور.

وأوضح «حسن»، لـ«الوطن»، أن المعرض يقام سنويًا ويحظى بإقبال جماهيري كبير من قبل عشاق التمور ويضم منافذ لبيع مشتقات التمور المختلفة، ويقام على هامش المؤتمر ندوات لخبراء زراعة وصناعة التمور وهو فرصة جيدة لتبادل الخبرات.