«بيطري قنا» يضبط 129 كيلوجرام لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية

كشف اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، عن أن مديرية الطب البيطري نجحت في تحرير 3 محاضر ذبح خارج المجازر الحكومية واستخدام أختام مزورة.

إدارة مجازر قنا

وأوضح محافظ قنا أن إجمالي المضبوطات بلغ 129 كيلوجرمًا، خلال الحملة التفتيشية التي نفذتها إدارة المجازر بالمديرية للتفتيش على محلات الجزارة بمركز نجع حمادي، وذلك بالتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين وشرطة المسطحات والوحدة المحلية.

ضبط الأسواق

وأضاف الداودي أن الأجهزة الرقابية تعمل على قدم وساق لضبط الأسواق، والتأكد من سلامة السلع المعروضة للاستهلاك الآدمي، مشيرًا إلى أنه تم التحفظ على الكميات المضبوطة وإرسالها إلى هيئة سلامة الغذاء للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم إحالة المخالفين للنيابة العامة للتحقيق معهم.

استمرار الحملات في قنا

أكد الدكتور إبراهيم يوسف مدير عام مديرية الطب البيطرى بقنا أن المديرية مستمرة فى شن العديد من الحملات التفتيشية المفاجئة لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية اللحوم المعروضة ومراعاة الاشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.