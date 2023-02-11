محافظ القاهرة: جهود غير مسبوقة لإحياء المناطق الخديوية والتراثية

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن العاصمة شهدت على مدار 8 سنوات جهودا غير مسبوقة لتطوير وإحياء القاهرة الخديوية والفاطمية والتاريخية والتراثية، وأيضا إحياء التراث الإسلامي والقبطي من خلال إحياء مسار آل البيت وشارع الأشراف، وكذلك المشروع القومي لإحياء مسار العائلة المقدسة.

إحياء تراث الحرف اليدوية

وأضاف محافظ القاهرة، في تصريحات صحفية، أن العاصمة تمكنت أيضًا من الانضمام إلى شبكة اليونسكو للمدن الإبداعية في مجال الحرف اليدوية والفنون الشعبية الأصيلة، ضمن 64 مدينة جديدة، لتصبح شبكة المدن الإبداعية مكونة من 180 مدينة في 72 دولة، مما يمثل اعترافًا دوليًا من اليونسكو، ويفتح مجالاً للتعاون مع المدن الإبداعية الأعضاء في شبكة اليونسكو.

وأوضح المحافظ، أن إحياء تراث الحرف اليدوية بالعاصمة يعد أحد الركائز المهمة التي توليها القيادة السياسية اهتماما بالغا، لما يعنيه من الحفاظ على التراث الذي تميزت به القاهرة عبر العصور.

معرض الحرف التراثية

وفي سياق متصل، تابع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، معرض الحرف التراثية الذي أقامته الادارة العامة للحفاظ على التراث، والمقام في الحديقة الدولية بمدينة نصر، إحدى حدائق مشروع الحدائق المتخصصة التابع للمحافظة، وذلك في ضوء تسجيل مدينة القاهرة كمدينة إبداعية على شبكة اليونسكو في مجالي الحرف التراثية والفنون الشعبية.

واشتمل المعرض على بعض الحرف التراثية، وهي الجلود والملابس والمشغولات اليدوية، من ديكورات منزلية وكروشيه ومكرمية وإكسسوارات نحاس وأحجار كريمة ومنتجات تجميل طبيعية وتراث نوبي، في إطار توجيهات المحافظ بإلقاء الضوء على إبداعات الأسر المنتجة وصغار العارضين وأصحاب الحرف لتسويق منتجاتهم، وأيضا لصون التراث ونقله واستدامة الحرف، من خلال تلك المعارض تماشيا مع رؤية مصر 2030، فيما يخص حماية وتطوير الحرف التراثية، ودعم وتمكين الصناعات الثقافية وحماية وصيانة التراث.