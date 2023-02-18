شروط التقديم في مسابقة العمال بالأوقاف.. 1000 فرصة عمل جديدة

أعلنت وزارة الأوقاف عن حاجتها لتعيين 1000 لشغل وظيفة عامل مسجد الوظائف الحرفية وخدمة معاونة بنظام التعاقد بجميع محافظات الجمهورية.

المهارات المطلوبة للتقديم في مسابقة العمال بالأوقاف 2023

وقالت وزارة الأوقاف إن وظيفة عامل مسجد تختص بالمحافظة على المسجد والعمل على النظافة المستمرة ضماناً لإظهار الصورة اللائقة بالمسجد بما يتوائم مع المظهر الحضاري وفق الخطة الاستراتيجية للوزارة في مجال نشر الدعوة الإسلامية، إضافة إلى توافر الانضباط والالتزام وحسن استخدام وقت العمل والالتزام بأخلاقيات العمل والسلوك القويم.

شروط التقديم في مسابقة العمال بالأوقاف 2023

وحددت وزارة الأوقاف الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل شروط المتقدمين لشغل وظيفة عامل مسجد وهي كالتالي:.

- العمر: يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 35 عاما

- مستوى المؤهل: مؤهل أقل من المتوسط.

- المؤهل: مؤهل أقل من المتوسط - إعدادية عامة.

- مؤهل أقل من المتوسط -إعدادية أزهرية.

المستندات المطلوبة للمتقدمين لمسابقة العمال بالأوقاف 2023

وكشفت وزارة الأوقاف في الإعلان المستندات المطلوبة للتقديم في وظيفة عامل مسجد وهي كالتالي

- الصورة الشخصية.

- الرقم القومي وجه أول سارية.

- الرقم القومي وجه ثاني سارية.

- شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.

- المؤهل الدراسي.

- إيصال الإيداع البنكي.

- الموقف من الخدمة العسكرية.

- صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو وزارة الأوقاف وجهين بحسب الأحوال.

آخر موعد للتقديم بمسابقة العمال بالأوقاف 2023

وأشارت وزارة الأوقاف في الإعلان إلى أن آخر موعد لتقديم طلبات الراغبين في شغل وظيفة عامل مسجد يوم 30 من شهر مارس المقبل 2023.