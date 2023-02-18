تشييع جنازتي صديقين توفيا معا في انقلاب سيارة ببحر مويس بالشرقية

شيع المئات من أهالي قرية زور أبو الليل التابعة لمركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية، جنازة الصيدلي نبيل العدل، الذي لفظ أنفاسه الأخيرة أمس الجمعة، جراء حادث انقلاب سيارته، وكان برفقة صديقه عبد الرحمن الساعاتي الذي لقي مصرعه أيضا، وشُيع جثمانه في جنازة مهيبة بقرية قصاصين الأزهار.

الصيدلي رحل تاركا 3 أبناء

وأعرب الأهالي بقرية زور أبو الليل عن بالغ حزنهم لوفاة ابن قريتهم لما كان يتمتع به من دماثة الأخلاق، خاصة أنه رحل تاركا ثلاثة أبناء، اثنين منهم طلاب بكلية الطب.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت بلاغا من الأهالي يفيد سقوط سيارة ملاكي يقودها شخص وبرفقته آخر، وسقطت في بحر مويس بالقرب من قرية حانوت على طريق كفر صقر.

سيارات الإسعاف بموقع الحادث

ودفعت هيئة الإسعاف بسياراتها لموقع الحادث، فيما انتقلت القوات الأمنية بمركز شرطة كفر صقر إلى مكان الحادث، لإنقاذ الضحايا وانتشال المركبة.

نقل الجثمانين إلى المستشفى

وأفادت التحريات الأمنية أن الحادث أسفر عن وفاة شخصين قائد السيارة وصديقه، الدكتور نبيل العدل، وصديقه ويدعى عبدالرحمن الساعاتي، وتم نقل الجثمانين إلى ثلاجة حفظ الموتى، وإبلاغ جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.