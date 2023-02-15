أكبر 3 قروض لأصحاب المهن الحرة في البنوك الحكومية

تمثل القروض البنكية جزءً مهما ضمن اهتمامات المواطنين، حيث يسعى الكثير إلى الحصول على قرض شخصي، سواء العاملين في الحكومة أو القطاع الخاص أو أصحاب المهن الحرة، وتختلف قيمة القروض الشخصية والفائدة عليها، من بنك لآخر.

وتستعرض «الوطن» خلال هذه السطور، أكبر القروض الشخصية لأصحاب المهن الحرة في 3 بنوك حكومية، وهي «البنك الأهلي، المصرف المتحد، بنك التعمير والاسكان»، وذلك بعد إعلان أسعار جديدة للفائدة على المنتجات المصرفية شهريا أو عقب كل اجتماع للبنك المركزي المصري.

القرض الشخصي لأصحاب المهن الحرة من بنك التعمير والإسكان:

- مدة القرض: تصل إلى 5 سنوات.

- قيمة القرض: يصل إلى مليون جنيه.

- الفائدة: 17.5% إلى 18.5%

- نوع الفائدة: متناقصة.

- القرض بدون ضامن.

شروط الحصول على القرض:

- إيصال مرافق أو خدمات حدث لم يمر عليه 3 أشهر.

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

- كشف حساب لآخر 6 أشهر.

القرض الشخصي لأصحاب المهن الحرة من البنك الأهلي:

- مدة القرض: تصل إلى 7 سنوات.

- قيمة القرض: يصل إلى 1.5 مليون جنيه.

- الفائدة: 21%

- نوع الفائدة: متناقصة.

- القرض بدون تحويل راتب.

شروط الحصول على القرض:

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

- حد أدنى 3 سنوات عمل على بدء النشاط لعملاء البنك، و5 سنوات لغير عملاء البنك الأهلي.

- سن المقترض لا يقل عن 21 عاما، ولا يزيد عن 65 عاما بنهاية التمويل.

- إيصال مرافق حديث لمقر النشاط والاقامة.

- صورة ملكية مقر النشاط أو عقد إيجار.

- صورة البطاقة الضريبية.

القرض الشخصي لأصحاب المهن الحرة من المصرف المتحد:

- مدة القرض: تصل إلى 7 سنوات.

- قيمة القرض: يصل إلى 2.5 مليون جنيه.

- الفائدة: 17.5 إلى 18%

- نوع الفائدة: متناقصة.

- القرض بدون تحويل راتب.

شروط الحصول على القرض:

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

- سجل تجاري.

- سن المقترض لا يقل عن 21 عاما، ولا يزيد عن 65 عاما بنهاية التمويل.

- إيصال مرافق حديث لمقر النشاط والاقامة.

- صورة البطاقة الضريبية.